Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μεγάλη έρευνα που παρακολούθησε μισό εκατομμύριο ενήλικες έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση φρέσκων φρούτων μπορεί να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο έως και 40%.

Τα φρούτα προσφέρουν πολύτιμες φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικές ουσίες που βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων.

Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της ποικιλίας στην κατανάλωση διαφορετικών χρωμάτων φρούτων για την πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών ημερησίως, προτιμώντας τα ολόκληρα φρούτα έναντι των χυμών.

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Η καθημερινή κατανάλωση φρέσκων φρούτων μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό σύμμαχο για την καρδιά και τα αγγεία. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό μήνυμα μεγάλης βρετανοκινεζικής έρευνας που παρουσιάστηκε το 2014 στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Βαρκελώνη.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη δρα Χουεϊντόνγκ Ντου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παρακολούθησε για περίπου επτά χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο ενήλικες στην Κίνα. Τα αρχικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν το 2014 έδειξαν ότι η καθημερινή κατανάλωση φρούτων συσχετιζόταν με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου που, ανάλογα με το νόσημα, μπορούσε να φθάνει έως περίπου 40%.

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Η μεγάλη μελέτη της China Kadoorie Biobank δημοσιεύθηκε αργότερα αναλυτικά στο New England Journal of Medicine. Συνολικά είχαν στρατολογηθεί 512.891 άτομα ηλικίας 30 έως 79 ετών, ενώ στις βασικές αναλύσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα συμπεριλήφθηκαν περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή αντιυπερτασικής θεραπείας. Μόλις το 18% δήλωνε ότι έτρωγε φρέσκα φρούτα καθημερινά.

Γιατί κάνουν καλό στην καρδιά

Τα φρούτα δεν αποτελούν «φάρμακο», αλλά μέρος μιας συνολικά υγιεινής διατροφής. Προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, φλαβονοειδή και άλλες αντιοξειδωτικές και φυτικές ουσίες. Οι φυτικές ίνες συνδέονται μεταξύ άλλων με καλύτερο έλεγχο των λιπιδίων και του σακχάρου, ενώ το κάλιο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Και μεταγενέστερες αναλύσεις επιβεβαίωσαν τη γενικότερη εικόνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί μέρος της πρόληψης των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και τα καρδιαγγειακά.

Ποια φρούτα να βάζουμε συχνότερα στο τραπέζι

Δεν υπάρχει ένα «θαυματουργό» φρούτο και η ποικιλία έχει μεγαλύτερη σημασία. Πολύ καλές επιλογές είναι:

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Μήλα και αχλάδια: προσφέρουν φυτικές ίνες και πολυφαινόλες.

Πορτοκάλια, μανταρίνια και άλλα εσπεριδοειδή: αποτελούν πηγές βιταμίνης C, φυτικών ινών και φλαβονοειδών.

Μούρα, φράουλες, βατόμουρα και μύρτιλα: είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες.

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Μπανάνες: ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε κάλιο.

Ρόδι και σταφύλια: περιέχουν σημαντικές ποσότητες πολυφαινολών.

Ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια και δαμάσκηνα: προσθέτουν διαφορετικά μικροθρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικές ενώσεις στη διατροφή.

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Το κλειδί, σύμφωνα και με την American Heart Association, είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών διαφορετικών χρωμάτων, ώστε ο οργανισμός να λαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Πόσα πρέπει να τρώμε;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει για άτομα άνω των 10 ετών τουλάχιστον 400 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών συνολικά την ημέρα. Παράλληλα επισημαίνει ότι προτιμώνται τα ολόκληρα φρούτα, ενώ οι χυμοί – ακόμη και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη – περιέχουν σημαντικές ποσότητες ελεύθερων σακχάρων και πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

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Το μήνυμα, επομένως, δεν είναι «πιείτε περισσότερο χυμό», αλλά φάτε περισσότερα ολόκληρα φρούτα και μεγαλύτερη ποικιλία.

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Δώδεκα χρόνια μετά την παρουσίαση εκείνης της μεγάλης έρευνας στη Βαρκελώνη, τα στοιχεία εξακολουθούν να υποστηρίζουν την ίδια απλή διατροφική συνήθεια: ένα μήλο, ένα πορτοκάλι, μια μπανάνα ή μια χούφτα μούρα δεν κάνουν θαύματα από μόνα τους, αλλά όταν αποτελούν καθημερινό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία της καρδιάς.

Με πληροφορίες από: heart.org, ora.ox.ac.uk

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