Καθημέρινα οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να ανακαλύψουμε καινούριους πρακτικούς τρόπους για να κάνουμε την ζώη μας λίγο πιο εύκολη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προγραμματισμό του φαγητού.

Το φαγητό είναι από τα πράγματα που συνήθως απολαμβάνουμε ιδιαίτερα μέσα στην μέρα μας. Ένα καλό γεύμα όποια ωρα κι΄αν είναι αυτό μπορεί να μας φτιάξει την διάθεση, να μας χαλαρώσει ακόμα και να αποτελέσει την ώρα του μικρού μας διαλείμματος. Ωστόσο το μαγείρεμα και η προετοιμασία του είναι κάτι που για πολλούς από εμάς μοιάζει σαν καθημερινός βραχνάς.

Ένα hack που μπορεί να μας φαίνεται αρκετά ασυνήθιστο, αλλά ίσως να είναι ο τρόπος που θα μας λύσει τα χέρια τα δύσκολα πρωινά που τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα, αλλά παράλληλα επιθυμούμε ενα υγιεινό πρωινό, είναι το να καταψύξουμε τα αυγά μας.

Επιπλέον η κατάψυξη μπορεί να φανεί μια χρήσιμη λύση και όταν πιεζόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε γρήγορα πριν λήξουν.

Από τι εξαρτάται

Σε άρθρο του real simple αναφέρεται πως ναι μπορούμε να καταψύχουμε τα αυγά μας, αλλά όχι όλα και όχι με οποιονδήποτε τρόπο. Το αν μπορούν να μπουν στην κατάψυξη εξαρτάται από τη μορφή τους.

Ωμά αυγά καταψύχονται μόνο χωρίς κελύφος.



καταψύχονται μόνο χωρίς κελύφος. Μαγειρεμένα αυγά τύπου scrambled διατηρούνται αρκετά καλά.



τύπου scrambled διατηρούνται αρκετά καλά. Βραστά αυγά, όμως, δεν συνιστώνται, γιατί τα ασπράδια σκληραίνουν.

Πώς καταψύχουμε ωμά αυγά με ασφάλεια

Σε άλλο άρθρο του healthline.com αναφέρεται πώς δεν πρέπει ποτέ να καταψύχουμε τα αυγά μέσα στο τσόφλι τους, καθώς το υγρό που περιέχουν διαστέλλεται όταν παγώνει και μπορεί να σπάσει το τσόφλι, αφήνοντας το αυγό εκτεθειμένο σε μικροβιακή μόλυνση.

Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να σπάσουμε τα αυγά και να τα ανακατέψουμε καλά, συνδυάζοντας κρόκο και ασπράδι, πριν τα βάλουμε στην κατάψυξη. Αν θέλουμε να τα διαχωρίσουμε, μπορούμε να καταψύξουμε τα ασπράδια ξεχωριστά, ενώ στους κρόκους μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλάτι ή ζάχαρη, ανάλογα με τη μελλοντική χρήση.

Αυτή η διαδικασία βοηθά ώστε τα αυγά να έχουν πιο ρευστή και εύχρηστη υφή όταν τα αποψύξουμε.

Για πιο εύκολη χρήση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θήκες για παγοκύβους ή μικρά δοχεία, ώστε να χωρίζουμε τα αυγά σε μερίδες και να παίρνουμε μόνο όσα χρειαζόμαστε κάθε φορά.

Αφού παγώσουν, μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε σακούλες ή δοχεία που κλείνουν καλά, για να αποφύγουμε την επαφή με τον αέρα και την εμφάνιση ανεπιθύμητων οσμών.

Συνήθως, τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη για έως 1 χρόνο, αλλά για καλύτερη γεύση και υφή προτιμούμε να τα χρησιμοποιούμε μέσα σε 6–8 μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αξιοποιούμε τα αυγά που περισσεύουν, να προετοιμάζουμε εύκολα γεύματα και να μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων.

Τέλος, όταν θέλουμε να τα ξεπαγώσουμε, η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να τα βάλουμε στο ψυγείο αρκετές ώρες πριν, ώστε να αποψυχθούν αργά και να διατηρήσουν την ποιότητά τους.

Μπορούμε επίσης να τα ξεπαγώσουμε γρήγορα κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, πάντα μέσα στο δοχείο κατάψυξης.

Κατάψυξη μαγειρεμένων αυγών

Αν θέλουμε να καταψύξουμε ήδη μαγειρεμένα scrambled αυγά, τα αφήνουμε να μείνουν λίγο ζουμερά όταν τα φτιάχνουμε, ώστε να μην στεγνώσουν όταν ξαναζεσταθούν. Μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε μόνα τους ή ως μέρος άλλων γευμάτων αναφέρεται στο ίδιο άρθρο του real simple.

Μπορούμε επίσης να καταψύξουμε μόνο μαγειρεμένους κρόκους, όχι όμως ολόκληρα βραστά αυγά.

Πόσο διαρκούν τα κατεψυγμένα αυγά

Τα αυγά στην κατάψυξη διατηρούνται για αρκετό καιρό· ιδανικά τα χρησιμοποιούμε μέσα σε 12 μήνες για καλύτερη ποιότητα.

Πώς τα αποψύχουμε

Τα αφήνουμε στο ψυγείο για μερικές ώρες.

Εναλλακτικά, τα τοποθετούμε σε κρύο τρεχούμενο νερό.

Τι μπορούμε να φτιάξουμε με κατεψυγμένα αυγά

Ασπράδια για μαρεγκες ή ομελέτες.

Χτυπημένα ωμά αυγά για μαγείρεμα ή ζύμες/γλυκά.

Scrambled αυγά για γρήγορα πρωινά.

Κατεψυγμένους κρόκους σε σαλάτες, άλειμμα με αβοκάντο ή άλλες συνταγές.

Με πληροφορίες από realsimple.com και healthline.com