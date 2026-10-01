Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα έντονα αρώματα στα καθαριστικά συχνά καλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές χωρίς να εξουδετερώνουν την πηγή τους ή τα μικρόβια.

Μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Aalto έδειξε ότι τα αρωματικά καθαριστικά αυξάνουν τα αιωρούμενα σωματίδια και τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας καθαριστικού από την προτεινόμενη αυξάνει τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών στον αέρα χωρίς να βελτιώνει το αποτέλεσμα.

Μετά τον καθαρισμό, οι συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων αυξάνονται σημαντικά, με ορισμένες να παραμένουν στον χώρο για περισσότερο από πέντε ώρες.

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση απλών μέσων όπως το υγρό πιάτων, τον καλό αερισμό των χώρων και την αποφυγή υπερβολικής χρήσης χημικών.

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Λεμόνι, λεβάντα, πεύκο, «θαλασσινή αύρα». Έχουμε συνδέσει τόσο στενά ορισμένες μυρωδιές με την καθαριότητα, ώστε ένα σπίτι που μοσχοβολά μετά το καθάρισμα μας φαίνεται αυτομάτως και πιο καθαρό. Ωστόσο, η ένταση του αρώματος δεν μας λέει αν απομακρύνθηκαν η βρωμιά, τα μικρόβια ή η πηγή μιας δυσάρεστης οσμής.

Ειδικοί που μίλησαν πρόσφατα στο Martha Stewart επισημαίνουν ότι τα καθαριστικά προϊόντα με πολύ έντονο άρωμα μπορεί απλώς να καλύπτουν μια οσμή αντί να αντιμετωπίζουν την αιτία της. Μια δυσάρεστη μυρωδιά από τον νεροχύτη, το ψυγείο ή τον κάδο απορριμμάτων λειτουργεί συχνά ως προειδοποίηση ότι το συγκεκριμένο σημείο χρειάζεται καθάρισμα. Αν την καλύψουμε με ένα δυνατό άρωμα, η αιτία παραμένει.

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Περισσότερο καθαριστικό δεν σημαίνει καλύτερο καθάρισμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Indoor Air. Ερευνητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Aalto της Φινλανδίας εξέτασαν τι απελευθερώνεται στον αέρα κατά το σφουγγάρισμα με οκτώ καθαριστικά του εμπορίου, με διαφορετικά αρώματα, μεταξύ των οποίων λεμόνι, λεβάντα, γιασεμί και πράσινο μήλο.

Σε όλα τα προϊόντα καταγράφηκε αύξηση λεπτών σωματιδίων, ενώ αυξήθηκαν επίσης οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) -ουσίες που εξατμίζονται εύκολα και περνούν στον αέρα. Οι εκπομπές διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το προϊόν, με το καθαριστικό με άρωμα λεμονιού να παρουσιάζει τις υψηλότερες στη συγκεκριμένη έρευνα.

Ακόμη πιο χρηστικό είναι ένα δεύτερο εύρημα: όταν οι ερευνητές αύξησαν την ποσότητα του καθαριστικού στο νερό, αυξήθηκαν και οι εκπομπές σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων. Το «βάζω λίγο παραπάνω για να καθαρίσει καλύτερα», επομένως, δεν είναι καλή πρακτική -ακολουθούμε τη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Τι συμβαίνει μετά το καθάρισμα

Μια διαφορετική μελέτη του 2025 εξέτασε επί 21 εβδομάδες την ποιότητα του αέρα σε δύο κατοικίες υπό πραγματικές συνθήκες καθημερινής χρήσης και μέτρησε περισσότερες από 200 πτητικές και 52 ημιπτητικές οργανικές ενώσεις. Μετά τον καθαρισμό αυξήθηκαν οι συγκεντρώσεις περίπου του 60% των πτητικών και του 80% των ημιπτητικών ενώσεων που εξετάστηκαν. Οι περισσότερες αυξήσεις υποχωρούσαν μέσα σε λίγες ώρες, ορισμένες όμως διαρκούσαν περισσότερο από πέντε ώρες.

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Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά

Για το καθημερινό καθάρισμα δεν χρειάζεται απαραίτητα ένα ισχυρό, έντονα αρωματισμένο προϊόν για κάθε επιφάνεια. Οι ειδικοί προτείνουν πιο απλές και στοχευμένες λύσεις: για πολλές καθημερινές χρήσεις, λίγο υγρό πιάτων με ζεστό νερό μπορεί να είναι αρκετό, εφόσον είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Τα πανιά μικροϊνών βοηθούν επίσης να απομακρύνεται αποτελεσματικά η βρωμιά. Όταν χρειάζεται απολύμανση, χρησιμοποιούμε κατάλληλο απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Και, βέβαια, αερίζουμε καλά το σπίτι κατά τη διάρκεια και μετά το καθάρισμα.

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Συνεπώς, ίσως χρειάζεται να αναθεωρήσουμε μια αντίληψη που έχουμε μάθει σχεδόν από παιδιά. Ένα πραγματικά καθαρό σπίτι δεν χρειάζεται να μυρίζει έντονα «καθαριότητα».

Με πληροφορίες από Martha Stewart, Indoor Air, Environmental Science & Technology / PubMed

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