Όσοι είμαστε σε διατροφή ψάχνουμε κάποιο εύκολο και υγιεινό σνανκ για να εμπλουτίσουμε τα γεύματα της ημέρας μας. Ακόμα και να μην κάνουμε δίαιτα βέβαια, όταν τρέχουμε μέρα και θέλουμε κάτι γρήγορο, συχνά καταλήγουμε σε σνακ με βραστό αυγό η τυρί κότατζ.

Γνωρίζουμε όμως ποιά είναι πραγματικά η θρεπτική τους αξία και ποιό αξίζει να εντάξουμε συστηματικά στην διατροφή μας;

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Eating Well τα βραστά αυγά και το τυρί κότατζ είναι δύο σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη, πρακτικά και εύκολα στη χρήση. Σύμφωνα με διαιτολόγους, και τα δύο μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής, επομένως η επιλογή εξαρτάται από τις προτιμήσεις και τις ανάγκες μας.

Οφέλη από τα βραστά αυγά

Προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας

Ένα μεγάλο βραστό αυγό μάς δίνει περίπου 6 γρ. πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, η οποία απορροφάται αποτελεσματικά από τον οργανισμό. Η πρωτεΐνη των αυγών συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση βάρους όταν τα συνδυάζουμε με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Πλούτος σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά

Ο κρόκος είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά που συχνά δεν λαμβάνουμε αρκετά, όπως βιταμίνες D και E, χολίνη (σημαντική για τον εγκέφαλο), βιταμίνη Α, ιώδιο και φυλλικό οξύ.

Περιέχουν αντιοξειδωτικά για την υγεία των ματιών

Η φυσική κίτρινη απόχρωση του κρόκου προέρχεται από τη λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη, δύο αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην προστασία της ωχράς κηλίδας και στη διατήρηση της καλής όρασης.

Έρευνα που ανέλυσε τα βιοδραστικά στοιχεία του αυγού δείχνει ότι πέρα από την πρωτεΐνη, τα αυγά διαθέτουν και ενώσεις με πιθανές αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες καθιστώντας τα όχι απλώς θρεπτικά, αλλά και “λειτουργική τροφή”

istock

Γιατί αξίζει το τυρί κότατζ

Μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Μισή κούπα κότατζ προσφέρει περίπου 12 γρ. πρωτεΐνης, κυρίως καζεΐνης, η οποία χωνεύεται αργά και συμβάλλει στην παρατεταμένη αίσθηση κορεσμού.

Περιέχει σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα

Το τυρί κότατζ μάς δίνει ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, απαραίτητες για την υγεία των οστών και την παραγωγή ενέργειας.

Σύμφωνα με άρθρο του ειδησεογραφικού/διατροφικού σαιτ του UCLA Health, το τυρί κότατζ βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου: έχει λίγους υδατάνθρακες και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, οπότε δεν προκαλεί απότομες αυξομειώσεις.

Μπορεί να περιέχει προβιοτικά

Το ίδιο άρθρο του UCLA Health αναφέρει πως, όταν περιέχει “live and active cultures”, ( ζωντανές καλλιέργειες, π.χ. L. acidophilus, B. lactis) το μπορεί να προσφέρει προβιοτικά —δηλαδή ωφέλιμα βακτήρια που βοηθούν την ισορροπία της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας.

istock

Πρέπει να διαλέξουμε μόνο ένα;

Όχι. Και τα δύο σνακ είναι υγιεινά και μπορούν να ενταχθούν στην εβδομαδιαία μας διατροφή.

Για πιο ολοκληρωμένο σνακ:

Συνδυάζουμε το βραστό αυγό με ολικής άλεσης ψωμί ή κάποιο φρούτο.

Προσθέτουμε στο κότατζ φρέσκα φρούτα ή λίγους ξηρούς καρπούς για επιπλέον καλά λιπαρά.

Συνταγή στην ιστοσελίδα theleangreenbean μας προτείνει πώς αν θέλουμε κάτι που μπορούμε να πάρουμε εύκολα μαζί μας π.χ. για πρωινό έξω ή πριν τη δουλειά μπορούμε να φτιάξουμε τα “egg muffins”: αυγά + τυρί κότατζ + λαχανικά / μυρωδικά, ψημένα σε φορμάκια.

Επιπλέον άρθρο στην ιστοσελίδα skinnytaste μας λέει πώς αν ανακατέψουμε τα αυγά με τυρί κότατζ πριν τα τηγανίσουμε, θα έχουμε αφράτα, πρωτεϊνούχα αυγά με 17,5 γρ πρωτεΐνης ανά μερίδα. Ιδανικό για γρήγορο πρωινό ή brunch και αν δεν αγαπάμε πολύ τη γεύση του κότατζ, με αυτόν τον τρόπο σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε.

istock

Πότε να προσέξουμε λιγο παραπάνω

Αν έχουμε ευαισθησία στα γαλακτοκομικά, το κότατζ μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα λόγω λακτόζης (αν και περιέχει λιγότερη από το γάλα).

Το κότατζ είναι συχνά πλούσιο σε νάτριο υπάρχουν όμως εκδοχές χωρίς προσθήκη αλατιού.

Τα αυγά περιέχουν χοληστερόλη, κάτι που μπορεί να χρειάζεται προσοχή αν έχουμε υψηλή LDL ή οικογενειακό ιστορικό.

Το πλήρες κότατζ περιέχει κορεσμένα λιπαρά, οπότε σε περίπτωση υψηλής χοληστερίνης προτιμούμε χαμηλών λιπαρών.

Με πληροφορίες από eatingwell.com, uclahealth.org, theleangreenbean.com, skinnytaste