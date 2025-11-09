Η σωρός από τσαλακωμένα φθινοπωρινά φύλλα που συγκεντρώνει τις μυρωδιές των περαστικών που οι σκύλοι μας κυνηγάνε με ενθουσιασμό, παρέχει μια εικόνα του πώς συνδέονται με τον κόσμο μας μέσω της όσφρησης.

Αλλά το να μυρίζουν δεν είναι απλώς χόμπι για τους σκύλους μας. Οι έρευνες δείχνουν ότι συγκεκριμένες μυρωδιές που εισάγουμε στο περιβάλλον μπορούν να μειώσουν το στρες και τη βαρεμάρα των σκύλων μας, να αυξήσουν τις χαλαρές συμπεριφορές τους και να ενισχύσουν την αλληλεπίδρασή τους με παιχνίδια ή με το περιβάλλον τους.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι σκύλοι μας έχουν προτιμήσεις όσον αφορά τις μυρωδιές. Η καινοτομία της μυρωδιάς φαίνεται να είναι επίσης σημαντική.

Έτσι, δίνοντας στους σκύλους μας ευκαιρίες να μυρίζουν περισσότερο το περιβάλλον και να χρησιμοποιούν τη μύτη τους, μπορούμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ευημερία τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη ράτσα ή το μέγεθος τους.

Αυτό είναι κάτι που οι επαγγελματίες εκπαιδευτές σκύλων γνωρίζουν ήδη, όπως δείχνει η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Applied Animal Behaviour Science. Βάσει των ευρημάτων, εδώ είναι έξι τρόποι να προσφέρουμε διαφορετικούς τύπους και ποικιλίες εμπλουτισμού με μυρωδιές στις ζωές των σκύλων μας.

Είναι ένας εύκολος, χαμηλού κόστους και ασφαλής τρόπος να παρέχουμε πνευματική διέγερση και να διευρύνουμε τον κόσμο τους.

1. Εργασία με μυρωδιές

Τα μαθήματα εργασίας με μυρωδιές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Εδώ, οι σκύλοι μας μαθαίνουν να εντοπίζουν μια κρυμμένη μυρωδιά και να δείχνουν την τοποθεσία της.

Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες αυξάνει την αισιοδοξία των σκύλων μας και βοηθά στην ανάπτυξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε σύγκριση με άλλα αθλήματα, όπως η ευκινησία (agility). Οι εκπαιδευτές συμφωνούν ότι είναι ευεργετικό για τη συνολική ευημερία των σκύλων μας.

Οι σκύλοι που εκπαιδεύονται στην εργασία με μυρωδιές έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα citizen science εντοπίζοντας εισβολείς, παρακολουθώντας άγρια ζώα και συμβάλλοντας στην πρόοδο της διάγνωσης καρκίνου του πνεύμονα.

Μπορούμε ακόμη να μάθουμε στους σκύλους μας να εντοπίζουν το τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα κλειδιά μας με αυτή την άσκηση.

2. Βόλτες βασισμένες στη μύτη

Αυτές οι βόλτες επικεντρώνονται στο να επιτρέπουν στους σκύλους μας να εξερευνήσουν με ασφάλεια τον κόσμο με τη μύτη τους, χωρίς διαταραχές από άλλους σκύλους ή ανθρώπους. Μια μορφή “sniffari” (sniffing safari).

Το να αφήνουμε τους σκύλους μας να «διαβάζουν τα νέα της περιοχής» είναι δωρεάν, εύκολο στην εφαρμογή για όλους τους κηδεμόνες και χρησιμοποιείται ευρέως από τους εκπαιδευτές σκύλων.

Υπάρχουν και ενοικιαζόμενοι χώροι “sniff spaces” ή πάρκα μυρωδιάς, που μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για κάποιους σε σύγκριση με τα συνηθισμένα πάρκα σκύλων.

3. Περιβάλλον εμπλουτισμένο με μυρωδιές

Προσθέτοντας μυρωδιές ζωικής ή φυτικής προέλευσης στο σπίτι , μπορούμε να ενθαρρύνουμε την εξερεύνηση με τη μύτη (χωρίς κατανάλωση). Αυτό μπορεί να φέρει διάφορα οφέλη στη συμπεριφορά τους, όπως αύξηση της αισιοδοξίας και περισσότερο χρόνο χαλάρωσης.

Οι ζωικές μυρωδιές μπορεί να περιλαμβάνουν άχυρο, περιττώματα προβάτων, ούρα κουνελιού, π, βούρτσα που χρησιμοποιήθηκε από άλλο ζώο, φτερά ή τρίχες ζώων, με ασφάλεια τοποθετημένα σε δοχείο ή σακούλα για να εξερευνηθούν.

Οι φυτικές μυρωδιές όπως αρωματικά έλαια (π.χ. βανίλια ή καρύδα), ξερή ρίγανη, λεβάντα ή φρέσκος βασιλικός αραιωμένος σε νερό και ψεκασμένος ή διασκορπισμένος σε επιφάνειες μπορούν να βοηθήσουν τους σκύλους μας να χαλαρώσουν και να γαβγίζουν λιγότερο.

4. Κήποι αισθήσεων

Αυτοί είναι υπαίθριοι χώροι φυτεμένοι με φιλικά προς τα κατοικίδια βότανα, φυτά και λουλούδια. Αυτά περιλαμβάνουν δεντρολίβανο, βασιλικό, θυμάρι, catnip, λεβάντα, βαλεριάνα, μαϊντανό και μέντα.

Πρέπει να συμβουλευτούμε τον κτηνίατρό μας για να βεβαιωθούμε ότι οι επιλογές μας είναι κατάλληλες για τον σκύλο μας.

5. Κυνήγι τροφής (Scatter search feeding)

Αυτός είναι ένας τύπος κυνηγιού θησαυρού με φαγητό, όπου οι σκύλοι ψάχνουν για διασκορπισμένη τροφή στο έδαφος, στο γρασίδι ή στα φύλλα, ή κρυμμένη σε διάφορα σημεία.

Οι σκύλοι χρειάζεται να μάθουν να το κάνουν. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε δίνόντας τους λιχουδιές και χρησιμοποιώντας μια λέξη ενθάρρυνσης μέχρι να γίνουν ικανοί.

6. Παιχνίδια αρωματικής αλληλεπίδρασης

Η τροφή κρυμμένη σε στρωματάκια υλικού (ένα “snuffle mat”) ή δραστηριότητες με τσέπες και καπάκια μπορούν να είναι μια υπέροχη επιτηρούμενη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι.

Εναλλακτικά, ανακυκλώστε χαρτόκουτα τοποθετώντας τα σε διαφορετικά στρώματα σε ένα δωμάτιο και κρύψτε μέσα λιχουδιές ή ένα αγαπημένο παιχνίδι για ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού.

Αν δεν κάνουμε ήδη δραστηριότητες βασισμένες στη μυρωδιά είτε είμαστε εκπαιδευτές είτε κηδεμόνες σκύλου αξίζει πραγματικά να τις δοκιμάσουμε. Είναι απλές, διασκεδαστικές και ιδιαίτερα αγαπήτες για τους σκύλους μας.

Με πληροφορίες από theconversation.com