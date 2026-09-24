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Νέα έρευνα της Mars αναδεικνύει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με το ιστορικό ενός ζώου, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες συμβουλές, μπορεί να αποτρέψει υποψήφιους κηδεμόνες από το να προχωρήσουν σε υιοθεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της υιοθεσίας.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύεται ενόψει του 2026 Mars Global Adoption Weekend, αποτελεί συνέχεια του Mars State of the Pet Homelessness Project, εμβαθύνοντας στην κατανόηση των παραγόντων που λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο, καθώς και στο πώς αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν, ώστε περισσότερα κατοικίδια να βρουν – και να παραμείνουν – σε ένα σπίτι γεμάτο φροντίδα και αγάπη.

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Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα άνω των 26.000 ατόμων σε 14 χώρες διαπιστώνει ότι, ενώ το 58% των σημερινών κηδεμόνων κατοικίδιων δεν έχουν προχωρήσει σε υιοθεσία, σχεδόν ένας στους τρεις (28%) θα ήθελε να υιοθετήσει στο μέλλον, εφόσον είχε την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Με μεγαλύτερη σιγουριά απέναντι στην πραγματικότητα της υιοθεσίας

Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθεσίας, οι συχνότερες ανησυχίες σχετίζονται με το άγνωστο ιατρικό ιστορικό του ζώου (33%), το ιστορικό συμπεριφοράς του (27%) και η συμβατότητά του με το περιβάλλον και τα μέλη του νοικοκυριού (25%). Η έρευνα αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη για εξειδικευμένη καθοδήγηση σε θέματα διατροφής. Δεδομένου ότι το 71% όσων υιοθετούν ένα κατοικίδιο αλλάζει τη διατροφή του μετά την αποχώρησή του από το καταφύγιο, η υποστήριξη από ειδικούς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τους κηδεμόνες να διαχειριστούν ομαλά τη μετάβαση και να διασφαλίσουν ότι τα κατοικίδιά τους λαμβάνουν την κατάλληλη, πλήρη και ισορροπημένη διατροφή, με ασφάλεια και σωστή ενημέρωση.

Διευκολύνοντας την υπεύθυνη υιοθεσία

Για να διευκολύνει τη διαδικασία της υιοθεσίας κατοικίδιων, η Mars λανσάρει τη νέα online πλατφόρμα Mars Adoption Hub, η οποία προσφέρει συμβουλές από ειδικούς- συμπεριλαμβανομένων αυτών τουWaltham Petcare Science Institute, καθώς και πρακτικά εργαλεία και πληροφορίες για την προετοιμασία πριν και την υποστήριξη μετά την υιοθεσία. Όταν υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη, τα οφέλη της υιοθεσίας είναι ξεκάθαρα. Οι κηδεμόνες κατοικίδιων αναφέρουν ως τις πιο σημαντικές και ικανοποιητικές στιγμές της διαδικασίας το να βλέπουν το κατοικίδιο που υιοθέτησαν να χαλαρώνει και να αισθάνεται άνετα στο νέο του σπίτι (48%), καθώς και να νιώθουν ότι αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας (41%).

Η Μαρία-Λουίζα Προσαλέντη, Corporate Affairs Manager της Mars Pet Nutrition σε Ελλάδα και Ισραήλ, σημειώνει: «Η υιοθεσία είναι μια πράξη αγάπης, αλλά πάνω απ’ όλα μια συνειδητή απόφαση που απαιτεί προετοιμασία, υπομονή και υπευθυνότητα. Είναι απόλυτα φυσικό οι υποψήφιοι κηδεμόνες να νιώθουν δισταγμό μπροστά σε αυτή τη νέα ευθύνη. Κάθε προβληματισμός, όμως, μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για σωστή ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Αναγνωρίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις, επιδιώκουμε να είμαστε ο αξιόπιστος σύμμαχός τους από την πρώτη στιγμή. Μέσα από το Mars Global Adoption Weekend και την πλατφόρμα Adoption Hub, προσφέρουμε την απαραίτητη γνώση και καθοδήγηση ώστε κάθε οικογένεια να κάνει αυτό το βήμα με σιγουριά, κάνοντας πράξη τη δέσμευση μας για έναν κόσμο όπου κάθε κατοικίδιο είναι υγιές, χαρούμενο και έχει το παντοτινό σπίτι που του αξίζει.»

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Παγκόσμιος αντίκτυπος, τοπική δράση

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση της περασμένης χρονιάς, το 2026 Mars Global Adoption Weekend επεκτείνεται σε περισσότερεςαπό 30 χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, συμβάλλοντας ώστε ακόμη περισσότερα κατοικίδια να βρουν ένα νέο σπίτι.

Σκέφτεστε να υιοθετήσετε; Επισκεφθείτε το Mars Adoption Hub για να βρείτε τα καταφύγια που συμμετέχουν στο Global Adoption Weekend και να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για τη νέα σας ζωή μαζί με το κατοικίδιό σας.

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Σχετικά με την έρευνα:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Censuswide σε δείγμα 26.002 ενηλίκων καταναλωτών (18+) στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ινδία, την Πολωνία, τις Φιλιππίνες, τον Καναδά, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 29 Ιουλίου 2026. Η Censuswide είναι μέλος της Market Research Society (MRS) και του British Polling Council (BPC), καθώς και υπογράφουσα του Global Data Quality Pledge. Η εταιρεία ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της MRS και τις αρχές της ESOMAR.

Σχετικά με τη Mars:

Η Mars, Incorporated καθοδηγείται από την πεποίθηση ότι ο κόσμος που θέλουμε αύριο ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε σήμερα ως επιχείρηση. Με βάση τις συνολικές καθαρές πωλήσεις της Mars και της Kellanova για το 2025, είμαστε πλέον μια οικογενειακή επιχείρηση αξίας άνω των 65 δισ. δολαρίων. Το ποικίλο χαρτοφυλάκιό μας με ποιοτικά προϊόντα σνακ και διατροφής προσφέρει καθημερινά απόλαυση σε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ τα κορυφαία προϊόντα φροντίδας κατοικίδιων και οι κτηνιατρικές μας υπηρεσίες υποστηρίζουν κατοικίδια σε όλο τον κόσμο. Παράγουμε μερικά από τα πλέον αγαπημένα brands παγκοσμίως, όπως ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez–It® και BEN’S ORIGINAL™. Τα διεθνή δίκτυά μας από κτηνιατρικά νοσοκομεία, όπως BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ και ANICURA™, καλύπτουν προληπτική, γενική, ειδική και επείγουσα κτηνιατρική φροντίδα, ενώ η παγκόσμια επιχειρηματική μονάδα κτηνιατρικών διαγνωστικών ANTECH® προσφέρει πρωτοποριακές δυνατότητες στη διάγνωση των κατοικίδιων. Οι Πέντε Αρχές της Mars — Ποιότητα, Υπευθυνότητα, Αμοιβαιότητα, Αποδοτικότητα και Ελευθερία — εμπνέουν περισσότερους από 170.000 συνεργάτες μας να δρουν καθημερινά για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για ανθρώπους, κατοικίδια και τον πλανήτη.

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