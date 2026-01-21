Ναι, πολλά σκυλιά λατρεύουν το χιόνι. Ναι, κάποιες γάτες το κοιτάνε σαν να είναι προσωπική προσβολή. Και ναι: το «έχει τρίχωμα, άρα δεν κρυώνει» είναι από τους πιο ύπουλους μύθους του χειμώνα. Οι κτηνιατρικοί φορείς επιμένουν ότι η αντοχή στο κρύο διαφέρει δραματικά ανάλογα με τρίχωμα, ηλικία, λίπος/σώμα, υγεία, άνεμο και… υγρασία.

Παρακάτω, τα πρακτικά όρια (σε °C), τι ισχύει στο χιόνι και ποιοι χρειάζονται «ντύσιμο» χθες.

Advertisement

Advertisement

Πόσο κρύο είναι «πολύ κρύο» για σκύλους

Δεν υπάρχει ένα μαγικό νούμερο για όλους, αλλά υπάρχουν ζώνες κινδύνου που επαναλαμβάνονται στις οδηγίες και στα κτηνιατρικά άρθρα:

Γύρω στους 7°C και κάτω: αρκετοί σκύλοι (ιδίως μικρόσωμοι/λεπτότριχοι/ηλικιωμένοι) αρχίζουν να δυσφορούν.

Στους 0°C και κάτω (παγετός): αυξάνει ο κίνδυνος για υποθερμία/κρυοπαγήματα, ειδικά αν είναι βρεγμένοι ή φυσάει. Συντομεύουμε βόλτες.

Στους -7°C και κάτω: για τα περισσότερα κατοικίδια οι έξοδοι καλό είναι να είναι πολύ σύντομες (τουαλέτα και μέσα), με στενή παρακολούθηση.

Χρόνος έξω: Ως «κανόνας ασφαλείας», το AKC προτείνει όταν είμαστε κάτω από 0°C οι έξοδοι να είναι σύντομες (περίπου 10–15 λεπτά) για ευάλωτα σκυλιά/συνθήκες.

Advertisement

Και οι γάτες; (Spoiler: οι περισσότερες είναι πιο ευαίσθητες απ’ όσο νομίζουμε)

Η RSPCA σημειώνει ότι για άνεση/ασφάλεια, το περιβάλλον για τις γάτες ιδανικά βρίσκεται μεταξύ 10°C και 25°C και ότι παρατεταμένη έκθεση κάτω από ~10°C αυξάνει τον κίνδυνο υποθερμίας/κρυοπαγημάτων/αναπνευστικών θεμάτων.

Γενική κτηνιατρική συμβουλή: σε κρύο καιρό, γάτες και σκύλοι καλύτερα μέσα, ειδικά σε ακραίες συνθήκες.

Advertisement

Αν η γάτα είναι εξωτερικού χώρου, ο χειμώνας θέλει σχέδιο (ζεστό καταφύγιο, στεγνό σημείο, πρόσβαση σε νερό που δεν παγώνει κ.λπ.) και ιδανικά περιορισμό εξόδων όταν πέφτει πολύ η θερμοκρασία.

Μπορούν να βγαίνουν στο χιόνι για παιχνίδι/περπάτημα;

Ναι, αλλά με κανόνες:

Advertisement

Σύντομες βόλτες και “διάβασμα” του ζώου. Αν αρχίσει να τρέμει/σηκώνει πατούσες/κολλάει πάνω σας/σταματάει να κινείται, γυρνάμε μέσα. Αυτά είναι κλασικά σημάδια ότι κρυώνει επικίνδυνα. Προσοχή σε πάγο, παγωμένα νερά και «κρυμμένες» λακκούβες. Αποφεύγουμε παγωμένες λίμνες/κανάλια. Πατούσες = το αδύναμο σημείο. Χιόνι/πάγος + αλάτια/χημικά αποπάγωσης μπορούν να ερεθίσουν ή να “κάψουν” τα πέλματα. Σκουπίζουμε/ξεπλένουμε πατούσες μετά τη βόλτα. Στέγνωμα πάντα. Η υγρασία ρίχνει απότομα τη θερμοκρασία σώματος (και κάνει τα κρυοπαγήματα πιο πιθανό σενάριο).

Χρειάζονται ρούχα; Πότε το «ντύσιμο» είναι φροντίδα (και όχι αξεσουάρ)

Πότε έχει νόημα παλτό/πουλόβερ:

Μικρόσωμα και λεπτότριχα σκυλιά, σκυλιά με κοντό τρίχωμα, ηλικιωμένα, κουτάβια, ζώα με χρόνιες παθήσεις ή πολύ χαμηλό λίπος.

Advertisement

Στο κάτω από 0°C ειδικά με αέρα/υγρασία, ένα σωστό μπουφάν μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην άνεση.

Advertisement

Τι λένε οι οδηγίες για το τρίχωμα:

Για σκύλους: Μην τα κουρεύετε «γουλί» τον χειμώνα: το τρίχωμα λειτουργεί σαν μόνωση. Για μακρύτριχα, προτιμάμε ελαφρύ “συμμάζεμα” ώστε να μην πιάνει μπάλες πάγου/αλάτι ανάμεσα στα δάχτυλα.

Για γάτες: Ρούχο συνήθως χρειάζονται μόνο ιδιαίτερα ευάλωτες (π.χ. άτριχες) αλλά η βασική σύσταση παραμένει «ζέστη, στεγνή, εσωτερική ασφάλεια».

Advertisement

Οι «χειμωνιάτικες» ράτσες και οι πιο ευάλωτες

Πιο ανθεκτικές στο κρύο (γενικά)

Σκύλοι με διπλό, πυκνό τρίχωμα και σωματότυπο «για χιόνι» (τύπου Northern breeds/ποιμενικοί βουνού) συνήθως τα πάνε καλύτερα — όχι όμως άτρωτα. Και αυτοί κινδυνεύουν σε παγετό, αέρα και παρατεταμένη έκθεση.

Παραδείγματα που συχνά θεωρούνται πιο ανθεκτικά: Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyed, Akita, Newfoundland, Saint Bernard, Bernese Mountain Dog.

Πιο «αδύναμες» στο κρύο

Toy breeds / μικρόσωμα (π.χ. Chihuahua, Maltese κ.λπ.)

Λεπτότριχες/κοντότριχες και «χαμηλές στο έδαφος» (κρυώνει εύκολα η κοιλιά)

Βραχυκέφαλες (π.χ. French Bulldog, Pug) που δυσκολεύονται γενικότερα σε ακραίες συνθήκες

Άτριχες (π.χ. Chinese Crested, Xolo)

Κουτάβια & ηλικιωμένα, καθώς και ζώα με προβλήματα υγείας.

Για γάτες: πιο ανθεκτικές συνήθως οι μακρύτριχες/«βόρειες» (π.χ. Maine Coon, Norwegian Forest, Siberian), ενώ πιο ευάλωτες οι άτριχες και οι πολύ κοντότριχες, συν τα γατάκια/ηλικιωμένες. (Και πάλι: το «αντέχει» δεν σημαίνει «την αφήνω έξω με ώρες».)

Τα 5 σημάδια ότι «φτάνει, μέσα τώρα»

Αν δείτετρέμουλο, κλάμα/ανησυχία, βραδύτητα/λήθαργο, σταματά να κινείται, σηκώνει/γλείφει έντονα πατούσες ή ψάχνει να κουρνιάσει,

θεωρείται κόκκινη σημαία για υποθερμία/επικίνδυνο κρύο. Ζεσταίνουμε σταδιακά και μιλάμε με κτηνίατρο αν υπάρχει υποψία υποθερμίας ή κρυοπαγήματος.

Bonus: χειμωνιάτικοι κίνδυνοι που ξεχνάμε (και είναι σοβαροί)

Αντιψυκτικό/αιθυλενογλυκόλη: εξαιρετικά τοξικό. Προσοχή σε διαρροές/λακκούβες/γκαράζ.

Αλάτια/χημικά αποπάγωσης: ερεθισμός στα πέλματα και κίνδυνος αν τα γλείψουν.

Μίνι «σκονάκι» θερμοκρασιών (για να το θυμάστε)

Σκύλοι: προσοχή ≤7°C, πιο σοβαρά ≤0°C, “μόνο τα απαραίτητα” σε πολλές περιπτώσεις ≤-7°C.

Γάτες: στόχος άνεσης 10–25°C, αυξημένος κίνδυνος με παρατεταμένη έκθεση κάτω από ~10°C.