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«Αποχωρήσαμε γιατί υπήρχε μια στρατηγική διαφωνία για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα», δήλωσε στο ΕΡΤnews η Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι η παραίτηση δεν συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα– ωστόσο εμφανίστηκε ανοιχτή αλλά όχι δεσμευμένη όσον αφορά στο ενδεχόμενο συμπόρευσης.

Με φόντο την παραίτησή της από τη Νέα Αριστερά και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας, είπε ότι η ηγεσία του κόμματος επέλεξε μια «λογική καταγραφής» και διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας, ενώ η ίδια μαζί με περίπου 150 στελέχη και έξι βουλευτές θεωρούσε ότι η συγκυρία απαιτούσε ευρύτερες συμμαχίες.

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Τόνισε ότι η δική της πλευρά πίστευε πως μόνο μέσα από συσπείρωση δυνάμεων μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε επίσης ότι η διαφωνία αυτή «υπήρχε εδώ και πάνω από έναν χρόνο» και δεν μπορούσε να κρυφτεί «κάτω από το χαλί».

Για την απόφασή της να παραδώσει την έδρα μίλησε για ηθική και πολιτική ευθύνη, αλλά και για την αδυναμία της να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη βουλεύτρια χωρίς πολιτικό φορέα αναφοράς.

Αναφερόμενη στη Νέα Αριστερά, παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες, αλλά επέμεινε πως ο λόγος της αποχώρησης ήταν η εγκατάλειψη της αρχικής στρατηγικής. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «σε πολύ δύσκολη εξίσωση», σημείωσε ότι η ύπαρξη του νέου κόμματος Τσίπρα δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις στο εσωτερικό του. Εκτίμησε ότι αν είχε εκλεγεί η ίδια πρόεδρος, «θα μπορούσε να υπάρξει διατήρηση της σοβαρότητας και της συγκρότησης», αλλά τόνισε ότι αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τη Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η Αχτσιόγλου εμφανίστηκε ανοιχτή αλλά όχι δεσμευμένη. Επισήμανε ότι το νέο κόμμα δείχνει να κινείται προς την κατεύθυνση της κυβερνητικής αλλαγής και της «κυβερνώσας Αριστεράς», ωστόσο υπογράμμισε ότι «είναι ακόμη νωρίς» και ότι τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο.