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Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε διπλωματικά διαβήματα προς τις ουκρανικές αρχές και έχει θέσει το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν αποκλείει την ανάληψη περαιτέρω διπλωματικών και θεσμικών ενεργειών αν κριθεί απαραίτητο.

Ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους ως εχθρικές πράξεις και εγκλήματα πολέμου.

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Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναληφθούν και νέες διπλωματικές και θεσμικές ενέργειες σε σχέση με τις επιθέσεις με drones κατά ελληνόκτητων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με φόντο και την πρόσφατη βύθιση ελληνόκτητου κοντέινερ έπειτα από επίθεση από τρία drones στα ανοικτά της Βουλγαρίας.

Η υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε πως αυτές οι επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστέες από όπου και εάν προέρχονται και ανεξαρτήτων των ειδικών συνθηκών. «Επιθέσεις που στρέφονται κατά εμπορικών πλοίων, θέτουν με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια την ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων, την ώρα που τα πλοία αυτά εκτελούν απολύτως νόμιμες εμπορικές δραστηριότητες και ουδεμία απειλή συνιστούν είναι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, είναι απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστέες από όπου και να προέρχονται και ανεξαρτήτως των ειδικότερων συνθηκών υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα» όπως είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εξωτερικών.

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Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου υπογράμμισε πως η χώρα μας δεν περιορίζεται σε απλές γενικόλογες διατυπώσεις ανησυχίας, αλλά αντιθέτως έχει ήδη προβεί σε έμπρακτες και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες.

Σε αυτό το πλαίσιο η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε, καθώς έχουν υπάρξει και παλαιότερες επιθέσεις εναντίον πλοίων ελληνικών συμφερόντων, πως η ελληνική διπλωματία δεν έμεινε αδρανής αφού έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, ενώ υπήρξε και άμεση διπλωματική επέμβαση προς τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές στις οποίες επιδόθηκε, όπως ενημέρωσε, σχετικό διάβημα στις 17 Σεπτεμβρίου, με το οποίο αποτυπώθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο οι ελληνικές θέσεις.

«Παράλληλα σας διαβεβαιώνω ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν αποκλείει την εξέταση και ανάληψη των διπλωματικών και θεσμικών ενεργειών εφόσον οι επί του πεδίου εξελίξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία το καταστήσουν αναγκαίο», υπογράμμισε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την πλευρά του, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση, χαρακτήρισε τέτοιου είδους επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους «εχθρική πράξη και έγκλημα πολέμου». «Περί τα 440 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικά και ουκρανικά drones και οι νεκροί ναυτικοί είναι 42. Πώς αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση; Πόσες επιθέσεις κατά ελληνόκτητων πλοίο ερευνώνται από το υπουργείο Εξωτερικών; Ποια η προέλευση των drones που τα χτύπησαν και γιατί δεν καταδικάζετε τις επιθέσεις ως έγκλημα πολέμου;» τόνισε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητώντας απαντήσεις από την υφυπουργό Εξωτερικών.