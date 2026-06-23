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Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, και για πολλές τετραετίες πρωθυπουργόυ της χώρας Ανδρέας Παπανδρέου.

Στελέχη και φίλοι του κόμματος βρέθηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.

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«Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε παγκόσμιος ηγέτης και διανοούμενος. Για αυτό που όμως θα τον θυμούνται όλες οι γενιές είναι γιατί έφερε την Ελλάδα που επι 10ετίες ήταν στο περιθώριο, στο κέντρο και άλλαξε τις κοινωνικές ισορροπίες. Έδωσε ευκαιρίες, άλλαξε τα δεδομένα για όλους» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν και στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Τόνια Αντωνίου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης κ.α.