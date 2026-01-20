Με φόντο την πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τις «άριστες και στρατηγικές» αμυντικές σχέσεις με το Ισραήλ, τονίζοντας πως η αμυντική συνεργασία πλέον καλύπτει όλο το φάσμα, από την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και τις κοινές ασκήσεις μέχρι τη στρατηγική σύγκλιση σε έρευνα, καινοτομία, αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία. Σημείωσε πως πριν λίγες ημέρες υπεγράφη το πρόγραμμα αμυντικής συνεργασία για το 2026, που περιλαμβάνει 29 δράσεις στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. «Μιλήσαμε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στη μελέτη των σύγχρονων μεθόδων στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας πως συμφωνήθηκε η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων πλατφορμών, «και ειδκότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη», καθώς και «να δουλέψουμε μαζί για να προλαβαίνουμε και να ανασχέσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο».

Συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης σμηνών ιπτάμενων και υποβρύχιων μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) , καθώς και στην αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο, συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατζ, στην Αθήνα σήμερα Τρίτη- με τον κ. Κατζ να επαναλαμβάνει την προειδοποίηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου πως όποιος «ονειρεύεται να ανασυστήσει αυτοκρατορίες» στην περιοχή, θα βρει μπροστά του μια «αποφασισμένη συμμαχία».

Δένδιας: Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στην αντιμετώπιση σμηνών drones και απειλών στον κυβερνοχώρο- Κατζ: Όποιος ονειρεύεται να ανασυστήσει αυτοκρατορίες θα μας βρει μπροστά του

