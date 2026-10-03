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«Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το βράδυ της Παρασκευής σε πολιτική συγκέντρωση σε κατάμεστο παραλιακό κέντρο διασκέδασης στον Άλιμο.

Ο κ. Δένδιας έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας πως νιώθει περήφανος που «αυτή την οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Τη στήριξα στις καλές στιγμές, τη στήριξα στις δύσκολες στιγμές». Παράλληλα, σημείωσε πως άργησε να πολιτευτεί και «αν δεν είχε γίνει αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευτεί και ποτέ».

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Στέλνοντας μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος και αυτούς που ασκούν κριτική μέσω ΜΜΕ, ανέφερε πως «ό,τι είχα να πω δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο». Κάλεσε τα στελέχη εν όψει εκλογών να λειτουργήσουν με σοβαρότητα, μετριοπάθεια και αίσθηση των σφαλμάτων και τόνισε πως φιλοδοξία του είναι να είναι πάντα υπηρέτης της πατρίδας, του λαού και της παράταξης.

Ως προς τα πεπραγμένα του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπογράμμισε ότι σκοπός είναι η Ελλάδα να έχει το 2030 τις πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

Στη μεγάλη συγκέντρωση στον Άλιμο, στην οποία είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες του Νότιου Τομέα για τη στήριξή τους.#ΝΔ #Άλιμος pic.twitter.com/vEqzcqQMEF — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 2, 2026