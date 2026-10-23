Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο διεξάγεται στις 24 και 25 Οκτωβρίου στο Conrad Athens The Ilisian με ομιλίες και παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα θεματικά debates που καλύπτουν ζητήματα εργασίας, δημόσιας παιδείας, αυτοδιάθεσης, προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, καθώς και ζωντανές ψηφοφορίες.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας και καταληκτική ομιλία από τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

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Το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο πραγματοποιείται το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Conrad Athens The Ilisian. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, τέσσερα θεματικά debates, παρουσιάσεις και ζωντανές ψηφοφορίες. Οι συζητήσεις καλύπτουν την εργασία, τη δημόσια παιδεία, την αυτοδιάθεση, τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια, ενώ το συνέδριο ολοκληρώνεται με συζήτηση για το μέλλον της δημοκρατίας.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

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13:30 Άνοιγμα θυρών και εγγραφές.

14:00 Είσοδος στην αίθουσα.

14:15 Προβολή βίντεο με το Μανιφέστο των Δημοκρατών.

14:20 Εναρκτήρια ομιλία από τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

14:50 Βίντεο από τις τοπικές ομάδες, με θέμα την παρουσία των Δημοκρατών στις περιφέρειες.

15:00 Χαιρετισμός από τον γραμματέα του κόμματος, Βασίλη Σίμο.

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15:05 Βίντεο με τις θέσεις των Δημοκρατών.

15:10 Debate 1: Εργασία. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Συμμετέχουν ο Τάσος Γιατράς, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), ο Γιάννης Θωμάς, συνιδρυτής της Gigpossible, ο Αλέξανδρος Φλέγγας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας και αντιπρόεδρος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, και ο Πάρης Παπαβασιλείου, συντονιστής του Κύκλου Νέων Επιχειρηματιών. Τα ερωτήματα αφορούν την ευελιξία στις μορφές απασχόλησης, την επικοινωνία εκτός ωραρίου και τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όταν οι εισφορές εξασφαλίζουν σύνταξη πάνω από ένα ελάχιστο όριο.

16:40 Ζωντανή ψηφοφορία και διάλειμμα.

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17:00 Ομιλία της Ραλλίας Χρηστίδου, βουλευτή Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών και διευθύντριας του Πολιτικού Γραφείου του προέδρου.

17:15 Στην ενότητα «Γιατί Δημοκράτες: Ανθρωπισμός και πολιτισμός» μιλά ο συγγραφέας και σεναριογράφος Αντώνης Τουμανίδης.

17:20 Βίντεο με τις θέσεις των Δημοκρατών.

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17:28 Για τις γυναικοκτονίες μιλά η Αλεξάνδρα Μάκου, ιδρυτικό μέλος του σωματείου «Γίνε Άνθρωπος» και μητέρα της Γαρυφαλλιάς.

17:35 Debate 2: Δημόσια Παιδεία. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Συμμετέχουν ο Θανάσης Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος της Career Gate, η Κυριακή Δούμα, senior lecturer στο Linnaeus University και υπεύθυνη της Θεματικής Ομάδας Παιδείας, και ο Δημήτρης Μυρογιάννης, φοιτητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση αφορά τη διοίκηση των σχολείων με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τη δημοσιοποίηση των επιδόσεων κάθε σχολείου και τον ρόλο των πανεπιστημίων στην επιλογή φοιτητών.

19:05 Για τη Νεολαία των Δημοκρατών μιλά ο Αναστάσιος Σεφεριάδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου.

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19:20 Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συζήτηση με την ElevenLabs περιλαμβάνει ζωντανή επίδειξη και ερωτήσεις από το κοινό για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την πολιτική και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ομιλητές είναι η Vinous Ali, από τον τομέα συνεργασιών με τον δημόσιο τομέα της ElevenLabs, ο Άγγελος Περιβολαρόπουλος, research engineer της εταιρείας, και ο Στέφανος Κασσελάκης. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος.

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20:20 Ολοκλήρωση πρώτης ημέρας. Ακολουθούν networking, περίπτερα των εθελοντικών ομάδων και ζωντανή μουσική εμφάνιση της Natalia Dusso.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

09:30 Άνοιγμα θυρών.

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10:00 Ομιλίες μελών του Εκτελεστικού Γραφείου: Αθανάσιος Νακόπουλος, Γιώργος Μάλλιαρης, Νίκη Μανιφάβα και Βασίλης Μπουλούκος.

10:30 Βίντεο με στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα.

10:40 Debate 3: Αυτοδιάθεση. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς. Συμμετέχουν η Μαρία Χωριανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πρακτικής Φιλοσοφίας και Ιατρικής Ηθικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, ο Γιώργος Καρλής, επίκουρος καθηγητής Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και αναισθησιολόγος, και ο Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος του κόμματος «Πνοή Δημοκρατίας». Θα συζητηθούν ο υποβοηθούμενος θάνατος, η ατομική επιλογή και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία, καθώς και η δωρεά οργάνων με σύστημα τεκμαιρόμενης συναίνεσης.

12:10 Ζωντανή ψηφοφορία.

12:15 Για την κεντρώα φωνή μιλά ο Βαγγέλης Ακτσαλής, ιδρυτής του *αστερίσκου #κοινότητα_πολιτών.

12:20 Για την επιχειρηματικότητα μιλά ο επιχειρηματίας Γιάννης Λυμπουσάκης.

12:25 Βίντεο με τις θέσεις των Δημοκρατών.

12:35 Για τον απόδημο ελληνισμό μιλά ο Ανδρέας Λυσανδρόπουλος, senior vice president και global therapeutic area head στην Parexel.

12:40 Για τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη μιλά η Χρυσούλα Χλωρού, συγγενής θύματος των Τεμπών.

12:45 Διάλειμμα.

14:00 Debate 4: Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Καλαφάτης. Συμμετέχουν ο Φώτης Σπυρόπουλος, διδάκτωρ Εγκληματολογίας, ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών και του Predator, και ο Λευτέρης Χειλιουδάκης, δικηγόρος και εκτελεστικός διευθυντής της Homo Digitalis. Τα θέματα είναι η χρήση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη και αναγνώριση προσώπου σε δημόσιους χώρους, οι κάμερες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ανώνυμη χρήση ιατρικών δεδομένων για επιστημονική έρευνα.

Παρουσιάσεις και ολοκλήρωση

15:30 Παρουσιάσεις φορέων. Για το WWF Ελλάς μιλά η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Για το σωματείο «Γίνε Άνθρωπος» μιλά η Κέλλυ Ιωάννου, διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας.

16:20 Panel: Το μέλλον της Δημοκρατίας. Η συζήτηση συνθέτει τα θέματα των δύο ημερών και εστιάζει στα δημοψηφίσματα, στο νέο μοντέλο πολιτικής και στις αλλαγές των πολιτικών δομών. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Συμμετέχουν ο Χρήστος Χρόνης, αγγειοχειρουργός και υπεύθυνος της Θεματικής Ομάδας Υγείας και Πρόνοιας, και ο Γιώργος Μάλλιαρης, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

17:05 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών και καταληκτική ομιλία από τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Στέφανο Κασσελάκη.

17:30 Κλείσιμο του συνεδρίου.