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Τα 39α γενέθλιά της γιόρτασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η υπουργός έκανε έναν μικρό απολογισμό της ζωής της, μιλώντας για τους διαφορετικούς ρόλους που έχει αναλάβει με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και για την έννοια της οικογένειας που, όπως σημειώνει, παραμένει σταθερή στη ζωή της.

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«Κόρη. Σύζυγος. Μαμά. Υπουργός», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον εαυτό της ως ευτυχισμένο, αλλά συχνά αγχωμένο, κουρασμένο και διαρκώς σε κίνηση. Αναφέρθηκε μάλιστα στις διαφορετικές ηλικίες της, από τα 5 και τα 15 μέχρι τα 25, για να καταλήξει στα σημερινά της γενέθλια.

Όπως αποκάλυψε, έσβησε τα κεράκια της στο υπουργείο, έχοντας δίπλα της τους συνεργάτες της, τους οποίους αποκαλεί τη δεύτερη οικογένειά της. «Η οικογένεια που με μεγάλωσε, η οικογένεια που δημιούργησα και τα τελευταία 8 σχεδόν χρόνια η δεύτερή μου οικογένεια», ανέφερε, αναφερόμενη στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται καθημερινά την ευθύνη της στήριξης των οικογενειών της χώρας.