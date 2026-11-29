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Στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα υποψήφιων της ΕΛ.Α.Σ. για την εκλογική αναμέτρηση.

Οι πρώτοι 120 υποψήφιοι και υποψήφιες της ΕΛ.Α.Σ. σε 45 νομούς/περιφερειακές ενότητες της χώρας ανακοινώθηκαν, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με την Αμαλίας, την εκλογική ετοιμότητα αλλά και τη δυναμική παρουσία της ΕΛ.Α.Σ σε πανελλαδικό επίπεδο.

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Αναφορικά με πρώην βουλευτές στη λίστα των ψηφοδελτίων βρίσκονται ο Γιώργος Καραμέρος αλλά και η Έλενα Καραγεωργοπούλου (Ανατολική Αττική), ο Μίλτος Ζαμπάρας (Αιτωλοακαρνανία), ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (Αχαϊα), ο Συμεών Κεδίκογλου (Εύβοια), ο Διονύσης Καλαματιανός (Ηλεία), ο Χάρης Μαμουλάκης (Ηράκλειο), ο Γιώργος Ψυχογιός (Κορινθία), ο Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισα).