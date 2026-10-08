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Η κόντρα πυροδοτήθηκε από την αποχώρηση της κυρίας Παπαδοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και την ένταξή της στο νέο κόμμα, με τον κύριο Κωνσταντόπουλο να ασκεί κριτική στις πολιτικές της επιλογές.

Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι η αντιπαράθεση συνεχίστηκε εκτός τηλεοπτικού αέρα, όπου ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Παρά τη μεταγενέστερη συγγνώμη του πρώην βουλευτή, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. δεν την αποδέχθηκε και ζήτησε δημόσια τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ.

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Άγρια αντιπαράθεση σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και του στελέχους της ΕΛ.Α.Σ Άννας Παπαδοπούλου, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα.

Η ένταση ήταν μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της εκπομπής, όταν ο κ. Κωνσταντόπουλος φέρεται να κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της.

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Η κόντρα ξεκίνησε με αφορμή την πολιτική διαδρομή της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία μέχρι τον περασμένο Απρίλιο ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Τότε είχε παραιτηθεί από το κόμμα, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία, προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική της επιλογή, λέγοντας:

Κωνσταντόπουλος: «Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο»

Η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε:

Παπαδοπούλου: «Από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».

Από εκείνο το σημείο και μετά, η συζήτηση έγινε περισσότερο προσωπική, με τους δύο συνομιλητές να ανταλλάσσουν αιχμηρές ατάκες:

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Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή»

Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε

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Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»

Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα

Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις. Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω

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Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»

Παπαδοπούλου: Δεν σας τιμά αυτό που λέτε

Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»

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Παπαδοπούλου: «Ποιο είναι το ψέμα; ότι ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ και δεν εκλεγήκατε στην Κεντρική Επιτροπή;

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Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα που μία μέρα

Παπαδοπούλου: Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό

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Κωνσταντόπουλος: Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός

Παπαδοπούλου: Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του

Κωνσταντόπουλος: Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της εκπομπής, με τον κ. Κωνσταντόπουλο να απευθύνεται και στον δημοσιογράφο της εκπομπής:

«Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»

Η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε:

«Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ»

Ο κ. Κωνσταντόπουλος απάντησε:

«Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»

Ο παρουσιαστής επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση και, την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η φωνή της Άννας Παπαδοπούλου να απευθύνεται στον κ. Κωνσταντόπουλο:

«Δεν ντρέπεσαι;»

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ, η ένταση συνεχίστηκε και εκτός τηλεοπτικού αέρα. Όπως υποστηρίζει, ο κ. Κωνσταντόπουλος κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, ενώ ο παριστάμενος βουλευτής της ΝΔ κ. Κτιστάκης προσπάθησε να την ηρεμήσει.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη.

Η Άννα Παπαδοπούλου, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν την αποδέχεται και ζητά από το ΠΑΣΟΚ να λάβει θέση.

Αναλυτικά η δήλωση της Άννας Παπαδοπούλου:

Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας.

Τι δηλώνει ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για το περιστατικό

Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μαςτηλεοπτική αντιπαράθεση.

Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.

Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν.

Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα.