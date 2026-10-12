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Την νομική οδό παίρνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Άννα Παπαδοπούλου κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής.

Συγκεκριμένα, η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος και Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έγκληση σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτό-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, αναφορικά με όσα διαδραματίστηκαν σε βάρος της στις 7 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της τηλεοπτικής εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

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Με την έγκλησή της ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ζητά την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές.

Η έγκληση που κατέθεσε η Άννα Παπαδοπούλου: