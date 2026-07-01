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Τα συλλυπητήριά τους για τη δολοφονία της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι εκφράζει την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια, τονίζοντας πως οι δράστες πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή απέναντι σε εγκληματικές ενέργειες.

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Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της, κάνοντας λόγο για μια τραγική απώλεια που βυθίζει στη θλίψη. Ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια, ενώ επανέλαβε ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα

Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους.

Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστωρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ.

Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.

Συλλυπητήρια Νέας Αριστεράς

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει την οδύνη της για τον χαμό της Βάγιας Νέστορα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην κόρη της και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη. Οι υπαίτιοι της αναίτιας επίθεσης πρέπει να λογοδοτήσουν. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφράζουν τους αναγκαίους κοινωνικούς αγώνες και τους υπονομεύουν καθώς γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση».