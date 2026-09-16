Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το email σας

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στις αρχές του Οκτωβρίου

Στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.