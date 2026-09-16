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Στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
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Στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στις αρχές του Οκτωβρίου
Στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.