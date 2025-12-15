Τον χαρακτηρισμό «έτος προκλήσεων» προσέδωσε στο 2026 ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την ομιλία του στην συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε το γεγονός πως η Ελλάδα αναλαμβάνει καίριες και σημαντικές θέσεις όπως την ηγεσία του Eurogroup και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον προσεχή Οκτώβριο. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε, επίσης, πως στις 9 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά θα εορταστεί η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σε όλη την υφήλιο. «Η Ελλάδα αναλαμβάνει σειρά μεγάλων θέσεων το 2026 με πιο σημαντική την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, θα έχουμε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο Οκτώβριο και την 9η Φεβρουαρίου του 2026 για πρώτη φορά θα εορταστεί η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σε όλη την υφήλιο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, επεσήμανε πως η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς το διπλωματικό της αποτύπωμα. «Η Ελλάδα εξακολουθεί να επιδιώκει την ειρήνη και την ευημερία, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα εθνικά δίκαια, από την άλλη πλευρά, με μια ενεργητική πολιτική, στο πλαίσιο του τρίτπτυχου της ισχυρής άμυνας, της ανθεκτικής οικονομίας, της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας και να θέσουμε στο τραπέζι επιχειρήματα υπέρ της χώρας έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας και να είμαστε ισχυροί παίκτες στον κόσμο» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε με διεξοδικό τρόπο στην αύξηση εσόδων του υπουργείου η οποία έχει επιτρέψει την άσκηση ακόμη πιο ουσιαστικής εξωτερικής πολιτικής. Επεσήμανε, σε αυτό το πλαίσιο, πως στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, από 286 εκατ. ευρώ το ‘23, το ‘26 φτάνει τα 440 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ανέφερε ότι τα προξενικά τέλη, από 4,5 εκατ. ευρώ που ήταν το ‘23, έχουν αυξηθεί σήμερα σε 30 εκατ. ευρώ. «Με αυτά τα χρήματα έχουμε καταφέρει πολλά στα κτίρια του εξωτερικού τα οποία πρέπει να αποπνέουν ισχύ, όχι μόνο να είναι ευπρεπή. Η ελληνική σημαία πρέπει να είναι στον ιστό κτιρίων που αποπνέουν ισχύ», ενημερώνοντας το Σώμα πως τα 90 κτίρια στο εξωτερικό που έχουν πλέον περιέλθει από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Εξωτερικών έχουν αναβαθμιστεί με τους νέους αυτούς πόρους.

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων στο εξωτερικό που έχει υπάρξει ποτέ, αναφέρθηκε στην ανέγερση νέων κτιρίων σε Λευκωσία και Βαγδάτη, στην ανακαίνιση της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, την αναστήλωση της πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ, καθώς και τις επισκευές σε πολλές πρεσβείες, ενώ αναφέρθηκε και στα οικονομικά του προσωπικού του υπουργείου, κάνοντας λόγο για ένα συνολικό πακέτο αυξήσεων της τάξης των 30 εκατ. ευρώ.

«Η εξωτερική πολιτική προφανώς απαιτεί ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα αλλά από την άλλη πλευρά απαιτεί υποδομές, προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και μια οργάνωση η οποία θα είναι ανθεκτική, ιδιαιτέρως σήμερα σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.