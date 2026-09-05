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Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε τους προηγούμενους μήνες.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα παραστεί στην κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σάββατο (05.09.2026), σηματοδοτώντας την επιστροφή του στα καθήκοντά του.

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Έπειτα από περίπου τέσσερις μήνες κατά τους οποίους έδωσε τη δική του μάχη με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Γιώργος Μυλωνάκης επαναδραστηριοποιείται και επιστρέφει στην καθημερινότητα του Μεγάρου Μαξίμου.

Σε μήνυμά του στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγραψε:

«Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς.

Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες.

Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις».

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Το μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα που δημοσίευσε η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Πόσο περήφανη για σένα! Κάθε μέρα μάς δίνεις μαθήματα ζωής και δύναμης…», έγραψε για τον σύζυγό της το βράδυ της Παρασκευής.

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Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε προηγουμένως δώσει το «παρών» στην εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη για δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι το Σάββατο θα παραστεί στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Τη Δευτέρα (07.09.2026), όπως είπε, θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει κανονικά στον «πρωινό καφέ», επιστρέφοντας έτσι στην καθημερινή κυβερνητική δραστηριότητα.

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