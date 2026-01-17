Λίγο πριν το κλείσιμο της συνέντευξής του στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης… αιφνιδιάστηκε από μία… προβοκατόρικη ερώτηση του δημοσιογράφου.

Ο Μάνεσης ρώτησε με απόλυτη χαλαρότητα τον πρωθυπουργό, γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού, αν παραμένει… Παναθηναϊκός!

Ο πρωθυπουργός με διάθεση για πλάκα, του απάντησε: «Τι είναι αυτά που μου λέτε, μη με τρομάζετε!».

Στη συνέχεια ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Final-4 της Euroleague το οποίο θα γίνει στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ, ευχόμενος να είναι εκεί τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός.