Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 11 μονάδων στην πρόθεση ψήφου με 26,8%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 15,8%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9% και το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 5,9%.

Η έρευνα αποτυπώνει χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς θεσμούς, με εξαίρεση τον στρατό που συγκεντρώνει 62% θετικών γνωμών.

Ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζει συνολική δυνητική εκλογική δεξαμενή της τάξεως του 21% στους ερωτηθέντες.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αδικηθεί περισσότερο από την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική.

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Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του POLITIC. Η έρευνα καταγράφει την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση, πάνω από το ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την έντονη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και τη δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα πιθανό νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%, διατηρώντας προβάδισμα 11 μονάδων έναντι της ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 15,8% και εμφανίζεται στη δεύτερη θέση της μέτρησης.

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Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%, έχοντας μειώσει την απόσταση από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη στις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στη συνέχεια βρίσκονται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%. Στο όριο της κοινοβουλευτικής εισόδου κινούνται το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%.

Χαμηλότερα στη μέτρηση εμφανίζονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε διαφορετικό κόμμα. Συνολικά, το 14% των συμμετεχόντων δεν επιλέγει κάποιον από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Η πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μαζί με όσους απαντούν «λίγο», η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%. Ωστόσο, το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.

Η εκλογή της Ρένας Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση.

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Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και 30%.

Η απάντηση «κανένας» παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% θετικές γνώμες.

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Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική, έναντι 26% που επιλέγει τους μισθωτούς και 21% τους συνταξιούχους.

Στην καταλληλόλητα για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%.

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