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Από τον Καναδά στην Τουρκία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκάλεσε αμηχανία με όσα είπε στον Καναδά, ενώ η Ελλάδα σωστά ξεκαθάρισε ότι θέλει άριστες σχέσεις και με τον Καναδά και με τις ΗΠΑ.

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Αλλά απέναντι στην Τουρκία οι Βρυξέλλες γιατί σιωπούν;

Τα 12 μίλια δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο της Ελλάδας. Είναι και υπόθεση της Ευρώπης. Ελλάδα και Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν απειλούνται τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος. Τα 12 μίλια δεν αφορούν μόνο Ελλάδα, αφορούν και την Ευρώπη

Μήπως ήρθε η ώρα να το ακούσουν αυτό πολύ πιο δυνατά στις Βρυξέλλες;