Ανοιχτή στήριξη προς την Μαρία Καρυστιανού από τον Πάνο Καμμένο ο οποίος αναδημοσίευε ανάρτηση της προέδρου Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών.

Σε ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού είχε αναφερθεί στη δημοσίευση μίας ψεύτικης διακήρυξης του κόμματος της στο διαδίκτυο.

Advertisement

Advertisement

Κάτω από την ανάρτηση, ένα από τα σχόλια ήταν του Πάνου Καμμένου, ο οποίος έγραψε “Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται”.

«Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΥΣ», σημειώνει ο πρώην υπουργός Άμυνας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η κ. Καρυστιανού είχε γράψει στο Twitter: «Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».

Αναλυτικά το σχόλιο Καμμένου: «Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΥΣ».

Δείτε την ανάρτηση και την απάντηση: