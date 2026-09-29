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Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι έλαβε υλικό της έρευνας πριν από την επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσής της, προσκομίζοντας σχετικά ψηφιακά στοιχεία.

Η καταγγελία επικαλείται τη νομοθεσία περί δημοσκοπήσεων και τον Ποινικό Κώδικα, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τυχόν παραβάσεις.

Το ΕΣΡ και άλλες αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα στοιχεία για να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διαφάνειας.

Η εταιρεία Interview είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΕΣΡ, το οποίο θα εξετάσει την ακρίβεια των καταγγελλόμενων ισχυρισμών.

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Καταγγελία κατά της δημοσκοπικής εταιρείας Interview κατατέθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), με αντικείμενο τη διαδικασία διεξαγωγής και διακίνησης της δημοσκόπησης του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην «ταυτότητα της έρευνας» αναφέρεται ως περίοδος διεξαγωγής το διάστημα από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου, με πανελλαδικό δείγμα 4.928 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω.

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Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι είχε λάβει υλικό της δημοσκόπησης ήδη από τις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου, πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην ταυτότητα της έρευνας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα προσκομίζονται, όπως αναφέρεται, ψηφιακά στοιχεία και ζητείται η εξέτασή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Στην καταγγελία γίνεται επίκληση του Ν. 3603/2007 και ζητείται να εξεταστεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διεξαγωγή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα και ζητείται να διερευνηθεί εάν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα ποινικής φύσης.

Η καταγγελία κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τη Βουλή, το γραφείο του πρωθυπουργού, τον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τον ΔΣΑ, την ΕΣΗΕΑ, τον ΣΕΔΕΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Interview είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΕΣΡ με αριθμό 7. Τα ζητήματα που τίθενται στην καταγγελία αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα κρίνουν εάν συντρέχει οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Απόσπασμα από την καταγγελία στο ΕΣΡ κατά της Interview

«Εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων

Δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην «ταυτότητα της έρευνας» θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ.

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Δηλαδή ένα 24ώρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων.

Συγκεκριμένα στην «ταυτότητα της έρευνας», που κάθε επιχείρηση ή φορέας που διενεργεί δημοσκόπηση υποχρεούται (Νόμος 3603/2007) να γνωστοποιήσει και τα αναγραφόμενα σε αυτή την δεσμεύουν απολύτως, αναφέρεται «Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23/9 έως 28/9/2026». Βάσει της εν λόγω ταυτότητας της έρευνας στο διάστημα αυτό θα συλλέγονταν δεδομένα από δείγμα 4.928 ατόμων ηλικίας 17+, πανελλαδικά.

Ωστόσο, όπως αναμφισβήτητα αποδεικνύεται από το ψηφιακό πειστήριο 1, που επισυνάπτεται, η έρευνα στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026.

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Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, την επικαλέστηκαν, (επισυναπτόμενο Νο 18 ) παρά το γεγονός ότι βάσει νόμου [Ν. 3603/2007 (άρθρο 4)] απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν τη δημοσιοποίηση της και προβλέπονται κυρώσεις. Πόσο μάλλον, εν προκειμένω, πριν την ημερομηνία που υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται η έρευνα.

Η κατά τα φαινόμενα «ολοκλήρωση» της έρευνας ένα 24ωρο νωρίτερα γεννά βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της και την αμεροληψία της. Προηγήθηκε η έρευνα των ευρημάτων ή το αντίθετο; Κοινώς τα συμπεράσματα που παρουσιάζει είναι προϊόν έρευνας ή παραγγελίας, και μόλις εξυπηρετήθηκαν οι «απαιτήσεις» του πελάτη έκλεισε και η δημοσκόπηση;

Κάτι τέτοιο συνιστά εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων και άξιο να ερευνηθεί και ποινικά. Η εξαπάτηση εκλογέων, όπως ορίζεται νομικά, διώκεται σύμφωνα με το Άρθρο 162 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019). Όπως αναφέρεται, «όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ή να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

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Σημειώνεται ότι ο Νόμος 3603/2007 (άρθρο 3) για τις υποχρεώσεις των εταιρειών και φορέων που διενεργούν δημοσκοπήσεις ορίζει ρητά ότι οφείλουν να διασφαλίζουν την αμερόληπτη, αξιόπιστη και χωρίς επιρροές διεξαγωγή των δημοσκοπήσεων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων τους.

Ορίζεται ακόμη ότι οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της δημοσκόπησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης.

Η εταιρεία Interview δεν χρειάζονται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για να διαπιστωθεί ότι παραβίασε τον νόμο.

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Στους επιβαρυντικούς παράγοντες και το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία Interview δεν αποτελεί μέλος του επίσημου Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), επομένως η δραστηριότητά της δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου, γεγονός που έχει επανειλημμένως προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες κριτικές ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων της.

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Ωστόσο, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και η ίδια αναφέρει ότι εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της.

Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις σας για τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού και την εκπλήρωση του θεσμικού σας ρόλου προς διασφάλιση του καθήκοντος της αλήθειας!

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Ενημερωθήκαμε για την προσκομιζόμενη δημοσκόπηση, κατά τρόπο που δεν χωρά αμφισβήτηση, στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, για δείγμα, που η ίδια δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζει πως έλαβε μεταξύ 23 και 28 Σεπτεμβρίου.

Προφανώς η δημοσκόπηση ήταν έτοιμη από πριν κατά παραγγελία και εξυπηρετώντας συμφέροντα, που δεν συνάδουν με την αλήθεια και την υποχρέωση αμεροληψίας και διαφάνειας.

Ενημερώνουμε πρωτίστως Εσάς, ως άμεσα ενδιαφερόμενους και θεσμικά υπόχρεους ως προς την διασφάλιση της αλήθειας στην ενημέρωση των πολιτών.

Ακολούθως, θα πράξουμε τα δέοντα προς τις Αρχές, δικαστικές και διοικητικές, αξιολογώντας την ανταπόκριση σας στην καταγγελία και την αμεσότητα των ενεργειών σας!

Η παρούσα καταγγελία κοινοποιείται στους κάτωθι:

Προεδρία της δημοκρατίας – Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2, Αθήνα, Τ.Κ. 100 28 (Προεδρικό Μέγαρο)

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής, Τ.Κ. 10021)

Προεδρία της κυβέρνησης / Γραφείο του πρωθυπουργού – Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674, Αθήνα

Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πρόεδρο του ΕΣΡ και Γιάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ (Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, 105 64 Αθήνα)

Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς – ΣΕΔΕΑ – Υπερείδου 7, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

Άρειο Πάγο – Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, Τ.Κ. 10167, Αθήνα

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6, Γραφείο 210, Τ.Κ. 11362, Αθήνα

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – ΔΣΑ – Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79

ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 , Αθήνα, 10671

ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη 54622

ΠΟΕΣΥ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, ΤΚ: 10671

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα

ΚΚΕ – Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, Ελλάδα TK: 142 31

Πλεύση Ελευθερίας – Βατάτζη 6 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11472, Αθήνα

Ελληνική Λύση – Ιπποκράτους 10-12, 3ος όροφος, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα

ΣΥΡΙΖΑ, Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πατησίων 20-22, στην Αθήνα (Τ.Κ. 10677)».

Με πληροφορίες από το ieidiseis