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Για ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας κάνει λόγο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας ότι εδραιώνεται ο ρόλος της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ανάρτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα έγινε με αφορμή την παρουσία της στην εκδήλωση της ATLANTIC SEE LNG TRADE με θέμα «Greece-US Alliance for Energy Security», στην οποία βρέθηκε επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

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«Ήταν τιμή μου να συναντήσω τον Υπουργό κ. Παπασταύρου, τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και τον κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά για να γιορτάσουμε τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic SEE LNG Trade και της Venture Global, με αφορμή την ενίσχυση της υφιστάμενης συμφωνίας για το LNG. Η σύμπραξη αμερικανικών ενεργειακών πηγών με τις ελληνικές υποδομές ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και εδραιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», έγραψε στο X η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

It was an honor to join @YpenGr Minister Papastavrou, Alexandros Exarchou, and Konstantinos Xifaras to celebrate the expanded partnership between Atlantic SEE LNG Trade and Venture Global as they double their existing LNG agreement. Bringing together American energy resources and… pic.twitter.com/j6jqei4aDx June 25, 2026