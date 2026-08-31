Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, με αφορμή την προεδρία της επιτροπής και την απουσία βουλευτών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη διαδικασία και την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για το προεδρείο της Βουλής.

Η Σοφία Βούλτεψη απέρριψε τις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως η στάση του κόμματός της οφείλεται σε προηγούμενες εμπειρίες από τη συνεργασία τους.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής επέκρινε τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επικαλούμενος παλαιότερη αρθρογραφία του Γιώργου Γεραπετρίτη για να αναδείξει αντιφάσεις στις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Σοφία Βούλτεψη «διασταύρωσαν τα ξίφη» τους, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής επικαλέστηκε τον… Γιώργο Γεραπετρίτη και την αρθρογραφία του στο παρελθόν προκειμένου να στηλιτεύσει την απόφαση της ΝΔ να μην υπερψηφίσει την Έλενα Άκριτα για το προεδρείο της Βουλής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την έναρξη της συνεδρίασης, κατήγγειλε, πως προεδρεύουσα της Επιτροπής ανέλαβε η Σοφία Βούλτεψη, ενώ, παράλληλα, στηλίτευσε το γεγονός της απουσίας «γαλάζιων» βουλετών από την αίθουσα. «Δεν είστε η KGB ούτε η GPU» αντέτεινε με χαρακτηριστικό τρόπο η Σοφία Βούλτεψη.

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Κατόπιν, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν «πυρά» και γύρω από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σημειώνει πως η ΝΔ το 2015 την είχε ψηφίσει για πρόεδρο της Βουλής και τη «γαλάζια» βουλευτή να παρατηρεί πως «καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι».

Ενδεικτικός της έντασης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη είναι ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς προεδρεύετε σήμερα κυρία Βούλτεψη;

Σοφία Βούλτεψη: Όταν δεν μπορούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος για κάποιο λόγο που κωλύονται…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.

Σοφία Βούλτεψη: Από την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής, είμαι βουλευτής από το 2004. Εάν σκοπεύετε να το κάνετε ροντέο… Ήρθατε σήμερα να δώσετε παράσταση…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έπρεπε να είναι παρόντες οι βουλευτές σας!

Σοφία Βούλτεψη: Είναι μέσω webex. Δεν είστε η KGB ούτε η GPU!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ.

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Σοφία Βούλτεψη: Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι ύφος είναι αυτό;

Σοφία Βούλτεψη: Όποιο ύφος έχω…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σιωπήστε να ολοκληρώσω.

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς να σιωπήσετε, όταν το πω εγώ…Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύξερη και πολυπράγμων…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γεια σας κύριε Λιβάνιε. Είστε καλά;

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Σοφία Βούλτεψη: Παρακαλώ;

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στον υπουργό απευθύνθηκα!

Σοφία Βούλτεψη: Γεια σου Θεόδωρε!

Οι υψηλοί τόνοι συνεχίστηκαν και λίγο αργότερα όταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής μίλησε για αντιφάσεις της «γαλάζιας» πλειοψηφίας καθώς ενώ είχε υπερψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015, σήμερα την εγκαλεί επειδή υπερασπίζεται την Έλενα Ακρίτα. «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε» σχολίασε τότε, απευθυνόμενη στην πλευρά της ΝΔ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη Σοφία Βούλτεψη να απαντά πως «καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι».

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Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός του κλίματος που επικράτησε στη συνεδρίαση:

Παναγιώτης Δουδωνής: Ο κύριος Γεραπετρίτης ως καθηγητής έγραφε ξεκάθαρα τα αντίθετα από αυτά που κάνετε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτοαναιρείστε γιατί θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, γιατί ουκ ολίγες ασχημονίες έχετε κάνει! Συγκρούεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχετε ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής.

Σοφία Βούλτεψη: Άλλο ήταν το σημερινό θέμα της συνεδρίασης βεβαίως…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν χριστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων των βουλευτών…. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε…

Σοφία Βούλτεψη: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φωνάζετε γιατί είμαστε παρόντες και παρούσες, αυτή είναι η αποθέωση του θράσους!