Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση για το αν θα ξανακατέβω δήμαρχος» δήλωσε στο Action24 ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως αποσαφήνισε, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας, είπε ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος ως την εκλογική αναμέτρηση του 2028.

Advertisement

Advertisement

«Πρώτα απ’ όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου» σημείωσε.

Ως προς τις προτεραιότητες που θα έθετε για την Αθήνα και το σχέδιό του για την πρωτεύουσα, ανέφερε πως θα έθετε 10 προτεραιότητες για κάθε συνοικία.

Ως προς την κατάσταση, σχολίασε πως ο Δήμος έχει αφεθεί στον αυτόματο και ότι «βιώνουμε αδιαφορία και εγκατάλειψη».