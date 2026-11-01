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«Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν τα “γκαζάκια” στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη δείχνει ότι οι δράστες είχαν σκοπό να σκοτώσουν», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν τα «γκαζάκια» στο γραφείο του @thanosplevris δείχνει ότι οι δράστες είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Όπως συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι προηγούμενων επιθέσεων, έτσι πρέπει να συλληφθούν άμεσα και αυτοί από την Ελληνική Αστυνομία και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Στηρίζουμε όλοι τον Θάνο Πλεύρη. Καμία υποχώρηση από την πολιτική που εφαρμόζει στο Μεταναστευτικό. Οι απειλές και οι επιθέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία μας. Δεν σας φοβόμαστε. Advertisement Advertisement November 1, 2026

«Όπως συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι προηγούμενων επιθέσεων, έτσι πρέπει να συλληφθούν άμεσα και αυτοί από την Ελληνική Αστυνομία και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Στηρίζουμε όλοι τον Θάνο Πλεύρη. Καμία υποχώρηση από την πολιτική που εφαρμόζει στο Μεταναστευτικό. Οι απειλές και οι επιθέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία μας. Δεν σας φοβόμαστε», αναφέρει στην ανάρτηση του ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ