Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι υπάρχει επί της αρχής συμφωνία με τους εκπροσώπους των αγροτών των «σκληρών» μπλόκων για συνάντηση τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα, στις 13:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση όπως τόνισε, η τήρηση των όρων που έθεσε η κυβέρνηση. Δηλαδή να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, να συμμετέχουν πρόσωπα που δεν ελέγχονται από τη δικαιοσύνη ή δεν κατηγορούνται για παραβατικές συμπεριφορές ενώ και ο αριθμός τους να είναι τέτοιος που θα μπορεί να γίνει μία λειτουργική συνάντηση και συζήτηση.

Advertisement

Advertisement

Ανοίγουν οι δρόμοι στη Νίκαια

Κατά τη διάρκεια χθεσινής σύσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας, αποφασίστηκε η συμμετοχή τριών εκπροσώπων από κάθε μπλόκο των Νίκαια, Ε65, Κάστρου Βοιωτίας, Μπράλου και Θήβας στον διάλογο, ενώ θα υπάρχουν και πέντε παρατηρητές.

Στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι που ορίστηκαν είναι οι: Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου, Σωκράτης Αλειφτήρας και Ιορδάνης Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει και τον Αγροτικό Σύλλογο Πλατυκάμπου Λάρισας. Μαζί τους θα συμμετάσχουν κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι αγρότες, με την τελική σύνθεση της 30αδα να ολοκληρώνεται σήμερα.

Το κύριο ζήτημα που προτάθηκε προς συζήτηση αφορά τον διάλογο για εμβολιασμούς αιγοπροβάτων, ζητήματα επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, καθώς και ρυθμίσεις για το κόστος του ρεύματος. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα θέματα αυτά αφορούν πολλά μπλόκα σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Πελοπόννησο, και θεωρούν ότι η συνάντηση μπορεί να προσφέρει λύσεις.

Την ίδια ώρα, ανοίγει σταδιακά η αερογέφυρα της Νίκαιας, με τα τρακτέρ να απομακρύνονται από το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και να επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μία λωρίδα κυκλοφορίας έχει ήδη δοθεί σε κάθε ρεύμα, ενώ η αστυνομία παρακολουθεί την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και τη στοίχιση των τρακτέρ, ώστε να εξυπηρετείται και ο παράδρομος.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για τη συζήτηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα με τρακτέρ

Το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα πλέον έχει αποκλειστεί ενώ οι κτηνοτρόφοι που συντάσσονται με το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών αναμένεται να πραγματοποιήσουν δική τους συνάντηση στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες είχαν προσωρινά ανοίξει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα, πριν μεταβούν στον Παλαμά Καρδίτσας για τη συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Όπως έχει δηλωθεί, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι την οριστική συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία και η διεξαγωγή του διαλόγου.

Πάτρα: Στην κυκλοφορία από το πρωί η περιμετρική οδός, στο ύψος της Εγλυκάδας

Στην κυκλοφορία έχει δοθεί από σήμερα το πρωί η περιμετρική οδός της Πάτρας στο ύψος του μπλόκου της Εγλυκάδας, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν το άνοιγμα του δρόμου, δίνοντας μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών που μέχρι τώρα διέρχονταν μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Νίκο Γιαπρακά, στη γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Εγλυκάδας, μετά την ενημέρωση που είχαν από τους εκπροσώπους τους οι οποίοι συμμετείχαν στις διεργασίες στην Καρδίτσα. Όπως αποφασίστηκε, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Advertisement

Σύμφωνα με το σχέδιο, αρχικά θα ανοίξει το ρεύμα κυκλοφορίας από Πύργο προς Αθήνα και στη συνέχεια θα δοθεί στην κυκλοφορία και το ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο.

Διαφορετική είναι, προς το παρόν, η εικόνα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες δεν πρόλαβαν να συνεδριάσουν χθες, καθώς δεν είχε επιστρέψει η επιτροπή που είχε μεταβεί στην Καρδίτσα. Οι αποφάσεις για το άνοιγμα του δρόμου αναμένεται να ληφθούν απόψε, με πιθανό σενάριο να δοθεί η κυκλοφορία το αργότερο έως αύριο το πρωί, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αγροτών, διαμορφώνεται κλίμα αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της έντασης, μετά από ημέρες κινητοποιήσεων, με βασική προσδοκία την επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Advertisement