Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα οποία περιλαμβάνουν αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και ρύθμιση οφειλών.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να επανεξετάζει τα μέτρα στήριξης ανά δεκαπενθήμερο, ενώ αναμένει ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε αυστηρές συστάσεις σε υπουργούς και στελέχη του κόμματος, ζητώντας προσεκτικό ύφος στον δημόσιο λόγο και αποφυγή αλαζονικών συμπεριφορών.

Η ηγεσία επιδιώκει να περιορίσει την εσωστρέφεια ενόψει της προεκλογικής περιόδου, τονίζοντας πως ο ίδιος αξιολογεί προσωπικά τη στάση των κυβερνητικών στελεχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες, σε αυτή την περίοδο που η κοινωνία πιέζεται ασφυκτικά από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, αποτελούν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σύνθετο πλέγμα των παρεμβάσεων περιλάμβανε εκτός από την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση της ρύθμισης των δόσεων για ανεξόφλητες οφειλές στις 120 από τις 72 αλλά και «φρένο» στη λειτουργία των servicers.

Advertisement

Advertisement

Συνολικά πάνω από ένα δις. ευρώ έχει διαθέσει η κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα όπως σημειώνουν από το οικονομικό επιτελείο.

Το ερώτημα αλλά και η μεγάλη αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου είναι αν αυτά τα μέτρα, καθώς και η παρέμβαση που έρχεται στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο χειμώνας είναι προ των πυλών και αν οι διεθνείς εξελίξεις επιτείνουν την ενεργειακή κρίση, τότε η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη. Κάτι που ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός. Για αυτό και στη συγκριμένη φάση επελέγη η λύση της επανεξέτασης των μέτρων κάθε 15 ημέρες. Ουσιαστικά η χώρα έχει εισέλθει σε μία έκτακτη συνθήκη όπου ανά δύο εβδομάδες η κυβέρνηση θα λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με τα δεδομένα που θα ισχύουν.

«Η Ελλάδα έχει χτίσει εφεδρείες, θα έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε και τη δυνατότητα να τηρήσουμε απαρέγκλιτα όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να στηρίξουμε τον κόσμο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, εφόσον… πάμε στα πιο δύσκολα σενάρια – να το πω έτσι – για τον χειμώνα», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι αν δεν αλλάξει άμεσα η κατάσταση προς το καλύτερο -κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αντίθετα εντείνεται η ανησυχία για τα χειρότερα- είναι αναγκαία η ευρωπαϊκή παρέμβαση. Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζοντας την ανάγκη χαλάρωσης κάποιων δημοσιονομικών κανόνων και περισσότερης ευελιξίας για την αντιμετώπιση της κρίσης και η Αθήνα πλέον αναμένει την αντίδραση των ευρωπαϊκών οργάνων.

«Αν πάμε στα κακά σενάρια, τότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ευελιξίες και από εκεί, κατά τη γνώμη μας», εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την πρωθυπουργό να έχει ήδη αναφέρει ως μία λύση τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Κάτι που έχει εξηγήσει ότι απαιτεί την έγκριση των Βρυξελλών.

Τα αυστηρά μηνύματα Μητσοτάκη για τις «παραφωνίες»

Η χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού όμως, εκτός από τα νέα μέτρα περιλάμβανε και αυστηρά μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος.

Advertisement

Τα πολλά «φάλτσα» και οι άστοχες δηλώσεις των τελευταίων ημερών είχαν προκαλέσει εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου και για αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να νουθετήσει υπουργούς, βουλευτές και στελέχη καλώντας να προσέχουν το ύφος τους όσοι μιλάνε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και ζήτησε περισσότερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα απάντησε έμμεσα και στη Ντόρα Μπακογιάνη που είχε υποστηρίξει ότι εντός της κυβέρνησης υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές και ότι κάποιοι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.

Για φαινόμενα αλαζονείας που «ο κόσμος το χει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» μίλησε χθες και ο Κώστας Μπακογιάννης ενώ υπάρχουν και βουλευτές της ΝΔ που εκφράζουν την ίδια άποψη, όπως ο Δημήτρης Καλογερόπουλος κάνοντας λόγο για κάποιους που από το πουθενά έγιναν «νοματαίοι».

Advertisement

«Οι πολίτες μας κρίνουν όλους αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο να περιορίσει και τις παραφωνίες αλλά και συμπεριφορές και δηλώσεις «εκτός γραμμής» που σύμφωνα με κάποιους μπορεί να σχετίζονται και με ζητήματα προσωπικής ατζέντας.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το μήνυμα αυτό θα φτάσει στους παραλήπτες ή αν θα ενταθεί η εσωστρέφεια εντός της κυβέρνησης και της παράταξης. Κάτι που δεν θέλει με τίποτα το Μέγαρο Μαξίμου καθώς βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια συσπείρωσης και ενίσχυσης των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας.

Advertisement