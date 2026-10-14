Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την αντικατάσταση της πρέσβειρας των ΗΠΑ χωρίς να προβαίνει σε επίσημα σχόλια για το ζήτημα.

Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Ουάσιγκτον και στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Λάρισα για εγκαίνια ενεργειακής μονάδας, ενώ αργότερα θα επιδιώξει στις Βρυξέλλες μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης και επιδοτήσεις στην αντλία για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο η αποτελεσματική διαχείριση της ακρίβειας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας.

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Η υπόθεση Γκιλφόιλ μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον στο πολιτικό σκηνικό, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί από σχετική απόσταση τις εξελίξεις.

Κάποια επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καθώς όπως αναφέρουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου «δεν γίνεται ποτέ σχόλιο από εμάς για τέτοια ζητήματα», διευκρινίζοντας ότι η αντικατάσταση της πρέσβειρας αφορά τις ΗΠΑ.

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Η κυβέρνηση μένει στη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της, στην πρόθεση και των δύο πλευρών για περαιτέρω συνεργασία σε μία σειρά από τομείς και στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού που θα αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας.

Ανακοινώνονται οι παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στο υψηλό κόστος ενέργειας

Το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στη μάχη κατά της ακρίβειας και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παράγοντες που προβληματίζουν την κοινωνία αλλά και αποτελούν «αγκάθι» στον σχεδιασμό Πειραιώς και Μαξίμου για την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης.

Αν δεν υπάρξουν πειστικές απαντήσεις στο μεγάλο πρόβλημα του υψηλού βιοτικού κόστους, στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα ενταθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια. Και η τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιοποιήθηκε χθες δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, φτάνοντας στο 25,5% στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο της δεύτερης ΕΛΑΣ, όμως απέχει κατά πολύ ο στόχος της αυτοδυναμίας.

Το αν λοιπόν καταφέρει το Μέγαρο Μαξίμου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την τελική έκβαση της εκλογικής μάχης.

Στην προσπάθεια της να στηρίξει την κοινωνία απέναντι στο πολύ υψηλό κόστος ενέργειας η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, μέσω του Κυριάκου Πιερρακάκη, αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης ενώ σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για την απευθείας επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης ενώ θα υπάρξουν και εξειδικεύσεις των νέων μέτρων.

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ενδιάμεση στάση στη…Λάρισα

Επειδή όμως το ενεργειακό κόστος είναι θέμα που απαιτεί και ευρωπαϊκή παρέμβαση, όπως έχουν τονίσει πολλές φορές από την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει κατά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, να εξασφαλίσει για την Ελλάδα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στη λήψη και άλλων μέτρων στήριξης.

Πριν αναχωρήσει όμως ο πρωθυπουργός για τη Σύνοδο, μεταβαίνει σήμερα στη Λάρισα όπου το απόγευμα θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές ενώ δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και κάποια νοσοκομειακή δομή που ανακαινίστηκε πρόσφατα.

Στην κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία καθώς ο αγροτικός κόσμος, που στις προηγούμενες εκλογές είχε στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζεται δυσαρεστημένος από κυβερνητικές πολιτικές. Και όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν αποκλείεται σήμερα να επιχειρηθεί και κάποια κινητοποίηση διαμαρτυρίας στην περιοχή της Λάρισας από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.