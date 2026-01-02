Χρονιά με έντονες πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να είναι το 2026 και το Μέγαρο Μαξίμου προχωρά στο σχεδιασμό του για να είναι αυτό που θα τις καθορίσει και που θα βάλει την ατζέντα.

Μπορεί η ανατολή της νέας χρονιάς να βρήκε τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα, όμως στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι σύντομα θα βρεθεί λύση. Από τη μια η κόπωση των ίδιων των αγροτών –καθώς έχει κλείσει πάνω από ένας μήνας που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις- και από την άλλη η ικανοποίηση βασικών αιτημάτων τους, είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου και στην εκτόνωση της κατάστασης.

Εφόσον κλείσει αυτό το σοβαρό «μέτωπο» για το κυβερνητικό στρατόπεδο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη νέα χρονιά.

Το περίγραμμα τους το έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, τονίζοντας την ανάγκη των ευρύτερων συναινέσεων.

«Η συνεννόηση στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το άνοιγμα που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης τριών κενών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Αυτό το ζήτημα και γενικότερα η λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το πρωί της πρωτοχρονιάς στο Κολωνάκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη την επιτάχυνση των διαδικασιών για την άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5. Η εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού αναμένεται να δείξει πολλά και για το πολιτικό κλίμα που θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.

Μέσα στη χρονιά αναμένονται εξελίξεις και για νέα κόμματα

Ούτως ή άλλως το 2026 είναι μία χρονιά με έντονο προεκλογικό άρωμα καθώς θα ενταθούν οι προετοιμασίες των κομμάτων για την εκλογική αναμέτρηση του 2027.

Βέβαια μένει να ξεκαθαρίσει ποια κόμματα θα λάβουν μέρος στις εκλογές και πως θα σχηματιστεί ο πολιτικός χάρτης. Για αυτό και στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν στραμμένο το βλέμμα –αν και δεν το δηλώνουν επισήμως- στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού καθώς και σε αυτές του Αντώνη Σαμαρά.

Πρόθεση της κυβέρνησης πάντως είναι να εντείνει τους ρυθμούς για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της έργου σε μία προσπάθεια να καταγράψει υψηλότερα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλει θετικά και η εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν πρόσφατα, με πιο σημαντικό αυτό των φοροελαφρύνσεων, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τώρα πλέον θα δουν οι πολίτες ουσιαστική διαφορά στο διαθέσιμο εισόδημα τους ενώ τον Απρίλιο αναμένεται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στο δρόμο προς τις κάλπες δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προχωρήσει και σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Μπορεί ο ίδιος να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του, όμως υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια για αλλαγές στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου, σε μία προσπάθεια για restart της κυβέρνησης πριν μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές.

Εξάλλου, κανένας ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται.

