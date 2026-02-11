Με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετέβη στην Άγκυρα η ελληνική αντιπροσωπεία για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, με τα βλέμματα όλων στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

15.18 Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: ερωτήματα και ερωτηματικά

Advertisement

Advertisement

15.10 Εφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

14.30 Στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός

Λίγο μετά τις 14:15 έφτασε στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Μετά την σύντομη επίσημη τελετή υποδοχής του πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο στην περιοχή Μπέστεπε της τουρκικής πρωτεύουσας.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι υπόλοιποι υπουργοί έφτασαν στην Άγκυρα με άλλη πτήση.

14.15 Το πρόγραμμα

Η τελετή υποδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο προγραμματίζεται στις 15:15 ώρα Ελλάδας.

Advertisement

Θα ακολουθήσει κατ΄ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια συνάντηση των αντιπροσωπειών. Στις 17:00 αναμένονται οι από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν.

14.00 Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας

Advertisement

Λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια ομιλίας του, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης.





Advertisement