«Δεν είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε μία αντιπαράθεση με ένα πρώην πρωθυπουργό» σημείωσε για τη συνέντευξη Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης (ΣΚΑΪ), προσθέτοντας όμως με νόημα ότι «αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς θα είναι από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προτιμά να μιλά για μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και που ενδιαφέρουν την κοινωνία, με στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών από το να σχολιάζει άλλα θέματα όπως την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν φυγαδεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης από το αεροδρόμιο»

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε επίσης και για τη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών που επιχείρησαν να στήσουν «μπλόκο» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, διαψεύδοντας την αντιπολίτευση που ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός φυγαδεύτηκε.

«Καμία φυγάδευση δεν έγινε, ο κ. Μητσοτάκης αποχώρησε από έξοδο ασφαλείας του αεροδρομίου», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγώντας ότι συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με εκπροσώπους αγροτών που ήταν στο μπλόκο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι από τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη ένα συλλαλητήριο, δεν ήταν σωστό να γίνει συνάντηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην περιοδεία που έκανε ο πρωθυπουργός και στις διάφορες στάσεις του αλλά και στη βόλτα του στην Κομοτηνή όπου μίλησε με κόσμο, μία εικόνα που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «ήταν τελείως αντίθετη από αυτή που προσπάθησε να περάσει η αντιπολίτευση».

Μένοντας στο αγροτικό ζήτημα και στο θέμα της καθυστέρησης των κοινοτικών ενισχύσεων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα που έδωσαν οι κύριοι Χατζηδάκης και Τσιάρας σε συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους αγροτών στην Αθήνα για πληρωμή των ενισχύσεων έως το τέλος του μήνα «φαίνεται ότι θα τηρηθεί».