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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικά 23 δισεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για τη χρηματοδότηση έργων σε καίριους τομείς της χώρας.

Οι βασικοί πυλώνες περιλαμβάνουν υποδομές, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό, πολιτική προστασία, καινοτομία καθώς και δράσεις για την κοινωνική συνοχή.

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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 παρουσιάστηκε στο Ωδείο Αθηνών από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε συγχαίροντας το οικονομικό επιτελείο “γιατί πράγματι εδώ έχει γίνει μία δουλειά σε βάθος”.

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Μιλώντας για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τόνισε τη σπουδαιότητα του ΕΠΑ καθώς θα διατεθούν για τους σκοπούς του 23 δισ. ευρώ εξηγώντας ότι “δεν θα μπορούσαν να διατεθούν αυτοί οι πόροι για ανάπτυξη και επενδύσεις, αν δεν ήταν απόρροια μίας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα”.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τόνισε ότι η χώρα μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το δημόσιο χρέος με τους ταχύτερους ρυθμούς χώρας στην ιστορία του ΟΟΣΑ, και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Όπως είπε, στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για να συνεχίσει να διαχέεται στην κοινωνία το μέρισμα της. “Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να διαθέσει ένα τόσο μεγάλο ποσό στο ΕΠΑ και όχι για παράδειγμα σε κάποια επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σπουδαιότητα που έχουν οι επενδύσεις για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Μίλησε επίσης για το “προίκισμα” των περιφερειών της χώρας προκειμένου να επιλέγουν αυτές το πως θα αξιοποιηθούν καλύτερα το μέρος των πόρων του ΕΠΑ, κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία και τον καλύτερο συντονισμό με την κεντρική κυβέρνηση.

Επίσης ανέδειξε τη σημασία να υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κάτι που δεν είναι συνηθισμένος να γίνεται στην Ελλάδα, καθώς, όπως εξήγησε, συνήθως γινόταν σχεδιασμός για το κοντινό μέλλον και σίγουρα όχι σε ορίζοντα πενταετίας.

“Από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μία Ευρώπη η οποία αλλάζει”, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ενόψει και των εκλογών του 2027 εξήγησε ότι “οφείλουμε να δουλέψουμε για να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών” και υπογράμμισε ότι “πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ΕΠΑ ως εφαλτήριο για ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα που θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής”, κάνοντας λόγο για ψηφιακά δίκτυα, για διαχείριση νερών και για υποδομές πολιτικής προστασίας.

“Η δουλειά ξεκινάει τώρα”, σημείωσε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι “η Ελλάδα το 2030 θα είναι μία πολύ καλύτερη χώρα”.

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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Θεσπίστηκε αρχικά με τον ν. 4635/2019 και αποτελεί τη βάση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας.

Το νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2030, συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι βασικοί πυλώνες και οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

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Υποδομές και μεταφορές: Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων για καλύτερη συνδεσιμότητα.

Κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία: Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Πράσινη ανάπτυξη: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος.

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Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Κοινωνική συνοχή: Δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ανάπτυξη.

Καινοτομία και εξωστρέφεια: Στήριξη του τουρισμού, της βιομηχανίας και του αγροδιατροφικού τομέα.

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