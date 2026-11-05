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Επιθεώρησε την πορεία αναβάθμισης του αεροδρομίου Καλαμάτας και την κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, τονίζοντας τη σημασία τους για την τοπική ανάπτυξη.

Παράλληλα, εγκαινίασε τη Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος, επισημαίνοντας την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για περιβαλλοντικά έργα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης οικοτροφείο για ενήλικες με αυτισμό στη Μερόπη και μια καινοτόμο υδροπονική μονάδα στην Οιχαλία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της πρωτογενούς παραγωγής.

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Σημαντικά έργα υποδομής, παραγωγικές μονάδες και κοινωνικές δομές στη Μεσσηνία επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή.

Μεταξύ των σημείων αυτών ήταν το αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπου ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισής του, τα οποία συνιστούν τη σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αερολιμένα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

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Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, το αναβαθμισμένο αεροδρόμιο θα βελτιώσει ουσιαστικά τη σύνδεση με την Πελοπόννησο, αυξάνοντας δραστικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού και χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και επέκταση των θέσεων ελέγχου ασφαλείας και των πυλών, ώστε να καταστεί πιο εύκολη και γρήγορη η ροή επιβατών.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, το συνολικό μήκος του οποίου ανέρχεται σε σχεδόν 49 χιλιόμετρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας αρτηρίας, τη βελτίωση υφιστάμενων οδών, την ανάπτυξη νέου παράπλευρου δικτύου άνω των 41 χιλιομέτρων, 12 γέφυρες και συνοδά τεχνικά έργα.

Προβλέπεται επίσης μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο μήκους 18 χλμ. για τη θωράκιση της περιοχής του αεροδρομίου.

«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του θέλοντας να αναδείξει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης συγκριτικά με τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης.

«Κοιτάμε στο μέλλον. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας.

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Εύχομαι και ελπίζω σύντομα να ξαναβρεθούμε εδώ, να παρακολουθούμε την πρόοδο των έργων και να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να προικίζουμε αυτόν τον τόπο με τις υποδομές που τόσο χρειάζεται», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο μεγάλα έργα που επισκέφθηκε:

«Η κυβέρνησή μας αλλά και εγώ προσωπικά είχαμε δεσμευθεί για την υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων για τη Μεσσηνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Χαίρομαι πολύ που και τα δύο αυτά έργα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για τον ευλογημένο αυτόν τόπο, προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας έχει υπογραφεί, τα έργα αναβάθμισης του παλιού σταθμού ξεκινούν άμεσα και η Καλαμάτα θα έχει ένα ολοκαίνουργιο αεροδρόμιο μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια, με σκοπό να υπερδιπλασιάσουμε την κίνηση που μπορεί να εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντική επίπτωση θα έχει αυτή η επένδυση για τον τουρισμό ολόκληρης της Μεσσηνίας, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου.

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Το δεύτερο σημαντικό έργο για το οποίο είχα δεσμευθεί και το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς είναι ο δρόμος που συνδέει την Καλαμάτα με τον Ριζόμυλο, την Πύλο και τη Μεθώνη, αλλά και η παράκαμψη της Γιάλοβας. Και τα δύο αυτά έργα βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίησης.

Για τους φίλους μας εδώ, στη Μεσσηνία, δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο θα αλλάξει η ζωή τους όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι δύο δρόμοι. Ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το καλοκαίρι του 2028 και θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην επένδυση που έχει γίνει στις υποδομές εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με την απόκτηση 10 ολοκαίνουργιων εκπαιδευτικών αεροσκαφών.

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«Είμαστε και σε θέση εδώ στην Καλαμάτα να εκπαιδεύουμε όχι μόνο τους δικούς μας Ικάρους, όχι μόνο τους πιλότους οι οποίοι θα πετάξουν τα F-35, τα αναβαθμισμένα F-16, τα Rafale μας, αλλά να μπορούμε να εκπαιδεύουμε και πιλότους ξένων αεροποριών. Νομίζω ότι αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη της σημαντικότατης επένδυσης που έχουμε κάνει στη συνολική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δομή φροντίδας και υποστήριξης για ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος

Η πρώτη στάση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μεσσηνία ήταν σε οικοτροφείο για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο βρίσκεται στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Οικοτροφείου και συνομίλησε με ανθρώπους που φιλοξενούνται στη δομή και με το προσωπικό, σχετικά για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.

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Το Οικοτροφείο φιλοξενεί σήμερα 12 άτομα, για καθένα εκ των οποίων έχει καταρτιστεί εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Το διεπιστημονικό προσωπικό παρέχει καθημερινή φροντίδα, βοήθεια σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, υπηρεσίες όπως λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Υποστηρίζεται παράλληλα η δημιουργική απασχόληση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτονομίας.

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Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η λειτουργία του Οικοτροφείου άρχισε το 2025, με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα»

Επόμενος σταθμός του ήταν η υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας ECOGROW στην Οιχαλία. Το θερμοκήπιο ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών στον χώρο καλλιέργειας.

Η παραγωγή αφορά σε πρώτη φάση την καλλιέργεια ντομάτας σε έκταση 10 στρεμμάτων, με προοπτική αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης στα 200 στρέμματα και επέκτασης σε άλλα κηπευτικά, όπως φράουλες, μαρούλια, μελιτζάνες, πιπεριές και αγγούρια, με παράλληλη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται να εγκατασταθούν ρομποτικά συστήματα καλλιέργειας και συσκευασίας και να γίνεται χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο του μικροκλίματος.

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Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να ωθήσουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί.

Και βέβαια, να τονίσω και πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε 200 θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή και τη στήριξη την οποία θα πάρετε από το ΣΔΑΜ. Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή.

Αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε».

«Επενδύουμε σε όλων των ειδών τις υποδομές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, ένα πολύ σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής.

Στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της νέου έργου για όλη την περιοχή εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη Μονάδα διαχειρίζεται τη λυματολάσπη που παράγεται από τον βιολογικό καθαρισμό και την επεξεργασία των λυμάτων.

Όπως είπε, «ενώ μέχρι το 2023 υπήρχαν μόλις 4 μονάδες διαχείρισης λυματολάσπης σε όλη τη χώρα, αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και δημιουργήσαμε 18 νέες μονάδες», τονίζοντας ότι «είναι ένα παράδειγμα του πως έπιασαν τόπο οι πόροι του Ταμείου».

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα κατάφερε και τήρησε τα χρονοδιαγράμματα για την απορρόφηση των πόρων και πέτυχε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, αξιοποιώντας το σύνολο των κοινοτικών πόρων σε έργα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχετικά με τους πόρους από την Ευρώπη, εξήγησε ότι είναι σε εξέλιξη η σύνθετη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους δύο μήνες.

Από τα κοινοτικά κονδύλια η ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί με το ποσό των 50 δις. ευρώ μέσω του ΕΠΕΣ, κάτι αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ, με τον πρωθυπουργό να εξηγεί ότι αυτό το πρόγραμμα θα μοιάζει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναφερόμενος στα έργα που γίνονται και στη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση τους, σημείωσε ότι «κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος».

Κατά την ομιλία του έκανε αναφορά στον καινούριο αυτοκινητόδρομο που κατασκευάζεται, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ενώ τόνισε επίσης τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε 600 σημεία της Πελοποννήσου, γεγονός που επίσης έχει μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

«Κερδίζουμε το στοίχημα, μειώνονται τα θύματα τροχαίων», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης εξήγησε ότι «επενδύουμε σε όλων των ειδών υποδομές», τονίζοντας το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.