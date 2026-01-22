ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ένα σχήμα που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη Γάζα και στην επόμενη ημέρα της σύγκρουσης εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, .

Η αντιπρόταση στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με όσα ανέφερε, προβλέπει τη συμμετοχή χωρών που έχουν εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον, με σαφή, περιορισμένη εντολή και αυστηρό χρονικό πλαίσιο, ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση στη μεταπολεμική φάση στη Γάζα χωρίς να δημιουργείται ένας νέος μόνιμος μηχανισμός εκτός του πλαισίου των διεθνών οργανισμών.

Πιο ειδιικά ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι επιφυλάξεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. «Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, με δύο εξαιρέσεις (Βουλγαρία και Ουγγαρία), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους εύλογους νομικούς προβληματισμούς», είπε, σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο, «έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ των αποφάσεων του ΟΗΕ» είπε και πρόσθεσε:

«Η πρόταση της Ελλάδος, η πρότασή μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες προσκληθούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσχωρήσουν σε αυτό μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής εργασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί».

Όπως τόνισε, πρόκειται για «μια εύκολη και σημαντική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ»

Η ελληνική παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα επιφυλακτικότητας που καταγράφεται στις Βρυξέλλες, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών εμφανίζεται απρόθυμη να συμμετάσχει στο προτεινόμενο από τις ΗΠΑ Συμβούλιο Ειρήνης, τουλάχιστον στην παρούσα μορφή του. Όπως σημειώνουν ευρωπαϊκές πηγές, η προτεραιότητα για την ΕΕ παραμένει η αποκλιμάκωση στη Γάζα και η στήριξη μιας διαδικασίας που θα βασίζεται σε διαφάνεια, διεθνή νομιμοποίηση και σαφείς κανόνες.

