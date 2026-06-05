Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων» αναφέρεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, σχετικά με την εθελοντική στράτευση γυναικών.

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας» σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.

Advertisement

Advertisement

Παρουσιάστηκαν στο ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ) την Τετάρτη οι πρώτες εθελόντριες του προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

Η θητεία των εθελοντριών θα είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών (γεννηθείσες από 1η Ιανουαρίου 2001 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007), και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2 που δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη. Επίσης, οι εθελόντριες μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), όπως ισχύει και για τους άνδρες.