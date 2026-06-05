«Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων» αναφέρεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, σχετικά με την εθελοντική στράτευση γυναικών.
«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας» σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.
Παρουσιάστηκαν στο ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ) την Τετάρτη οι πρώτες εθελόντριες του προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.
Η θητεία των εθελοντριών θα είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών (γεννηθείσες από 1η Ιανουαρίου 2001 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007), και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2 που δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη. Επίσης, οι εθελόντριες μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), όπως ισχύει και για τους άνδρες.