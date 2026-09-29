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Αντιθέτως, το σώμα απέρριψε τα αιτήματα άρσης της ασυλίας για τους Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές εξέφρασαν έντονες διαφωνίες, ενώ το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε συζητήσεις για τη διαφοροποιημένη στάση του στις ψηφοφορίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας των δύο κυβερνητικών στελεχών, αλλάζοντας την προηγούμενη στάση που είχε τηρήσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

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Την άρση, για ακόμη μια φορά, της κοινοβουλευτικής προστασίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Αντίθετα για τις υποθέσεις των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου αποφάσισε να μην αρθεί η ασυλία τους.

Για την υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, ψήφισαν 236 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 163, κατά 64 ενώ 9 δήλωσαν «παρών». Για την υπόθεση του Παύλου Πολάκη, μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτη Πουλή για ψευδή καταμήνυση ψήφισαν 234 βουλευτές εκ των οποίων 159 υπέρ 72 κατά και 3 δήλωσαν «παρών». Για την υπόθεση των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, μετά από μήνυση αστυνομικού, 51 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 168 κατά και 17 δήλωσαν «παρών».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τοποθέτηση της μίλησε για «SLAPP οργανωμένη τακτική»προς το πρόσωπο της από τη ΝΔ , σημειώνοντας πως έχει συνολικά 30 υποθέσεις ανοιχτές στη Δικαιοσύνη, ενώ αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης έκανε λόγο για «εκβιασμούς» και «συκοφαντίες» μέσα από τον τηλεοπτικό φακό.

Ο Παύλος Πολάκης στην τοποθέτηση του τόνισε πως «εμένα αυτή είναι η 14η φορά που αίρεται η ασυλία μου» – καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε τονίσει στην ομιλία της πως αυτή είναι η 16η φορά που αίρεται η ασυλία της – και συνέχισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πως «και αυτή είναι η 4η μήνυση του Σταμάτη Πουλή. Το δικαστικό παρακράτος καθαρίζει τις βρωμιές σας. Νομίζετε πως επειδή με μηνύετε, θα προσκυνήσω. Όχι, δεν προσκυνάω και μέχρι το τέλος θα λέω πως έχετε φάει και τα πόμολα της πόρτας».

Η υπόθεση των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου αφορούσε μήνυση από τον ίδιο αστυνομικό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων λόγω γραπτών μηνυμάτων. Ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην Ολομέλεια, υποστήριξε πως δέχτηκε μήνυση από έναν άνθρωπο του οποίου ήταν δικηγόρος μέχρι τη στιγμή της υπουργοποίησής του, κι επομένως είχε νόμιμα τον αριθμό του τηλεφώνου του. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, από την πλευρά του, μιλώντας την Ολομέλεια, παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία απέρριψε τις καταγγελίες του αστυνομικού, αφού δεν είχε λάβει κανένα γραπτό μήνυμα από τον υπουργό.

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, πάντως, απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί προνομιακής μεταχείρισης στενού συγγενικού του προσώπου του από την αστυνομία. «Τι λέτε που δεν θα πούμε για οικογένειες; Ποια είναι η σχέση σας με την αστυνομία κ. Θεοδωρικάκο;» σημείωσε προς τον υπουργό Ανάπτυξης η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στα «πυρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «προβοκάτσιες» και «προκλητική συμπεριφορά» με στόχο, όπως είπε, τη «διάσωσή» της στην προσεχή κάλπη, καθώς, όπως υποστήριξε, «κινδυνεύει να μην ξαναβρεθεί στα έδρανα». «Σέβομαι την πατρότητα, την μητρότητα, και την πατρίδα. Είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας» απάντησε, μάλιστα, χαρακτηριστικά προς την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τα σχόλια για το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα, πάντως, σχολιάστηκε στο περιστύλιο της Βουλής η στάση του ΠΑΣΟΚ στις ψηφοφορίες επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας. ψηφοφορία. Το ΠΑΣΟΚ είπε «ναι» στην άρση ασυλίας των δυο «γαλάζιων» υπουργών της ΝΔ, ωστόσο καταψήφισε τις περιπτώσεις των Παύλου Πολάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου – με εξαίρεση τον Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος ψήφισε υπέρ στην άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, ο Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Ολομέλειας σχολίασε πως η στάση του ΠΑΣΟΚ του προξενεί εντύπωση, καταγγέλλοντας πως «σύρθηκε πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας προκειμένου να μην έχει τη διαμαρτυρία από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Επιπλέον, σχολιάστηκε στους διαδρόμους της Βουλής το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε απουσία πολλών βουλευτών του από την Ολομέλεια καθώς μόλις 11, εκ των 34 της συνολικής κοινοβουλευτικής του δύναμης, συμμετείχαν στις ψηφοφορίες – οι περισσότεροι, μάλιστα, δια επιστολικής ψήφου. «Δείτε την αξιωματική αντιπολίτευση, με έναν μόνο βουλευτή. Ο κ. Πάνας κάθεται μόνος του στην αίθουσα» σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με χαρακτηριστικό τρόπο προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται, πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των δυο «γαλάζιων» στελεχών, ενώ στην επιτροπή Δεοντολογίας είχε καταψηφίσει.