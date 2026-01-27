Παραδοσιακά κάθε χρόνο αυτό το χρονικό διάστημα (τέλη Ιανουαρίου) είχαμε το κόψιμο πίτας από διάφορους φορείς και πολιτικούς. Εκδηλώσεις δηλαδή με έντονο εορταστικό «χρώμα».

Η τραγωδία όμως στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες, σκίασε τα πάντα.

Αμέσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη συμμετοχή του σε συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) ενώ ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε τελικά όλη η εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών.

Ανακοίνωση για την αναβολή της προγραμματισμένης κοπής πίτας του είχαμε και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβλήθηκαν για το τριήμερο όλες οι εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει η Πειραιώς αλλά και κυβερνητικά στελέχη ως δείγμα σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ενημέρωση για τριήμερη αναβολή όλων των κομματικών εκδηλώσεων υπήρξε και από τη Χαριλάου Τρικούπη.