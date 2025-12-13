Στη διαγραφή του Μύρωνα Χιλετζάκη έχει προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης στην Κρήτη που, όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κατηγορούμενος -με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του- έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τον άνθρωπο που κατείχε κεντρικό ρόλο συντονιστή της ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για το θέμα τοποθετήθηκε με ανάρτησή της στο X η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας πως ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος το κόμματος εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα.

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.



Υπενθυμίζεται ότι πειθαρχική διώξη από το ΠΑΣΟΚ υφίσταται και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ζητά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη διαγραφή του.