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Τα προτεινόμενα μέτρα εστιάζουν σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση του εισοδήματος.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αντιπαρατεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την οικονομική αξιοπιστία των εξαγγελιών του και τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ ορθολογικών παροχών και μαξιμαλιστικών υποσχέσεων.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η προσέγγιση του κεντρώου ακροατηρίου μέσω της απόδειξης ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι μόνιμα, ασφαλή και συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει το σχέδιό της για την ανάπτυξη, θέτοντας το ερώτημα της υπευθυνότητας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής ενόψει της πολιτικής αντιπαράθεσης των επόμενων μηνών.

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Η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο που το Μέγαρο Μαξίμου βλέπει ότι η πολιτική αντιπαράθεση επιστρέφει ξανά στο γνώριμο δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας. Μόνο που αυτή τη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει η μάχη να δοθεί απλώς σε επίπεδο συνθημάτων ή προσωπικής αντιπαράθεσης. Θέλει να τη μεταφέρει εκεί όπου η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει το ισχυρότερο χαρτί της: στην οικονομία, στη δημοσιονομική σταθερότητα και στις συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά έτσι διπλό χαρακτήρα. Από τη μία, θα είναι το βήμα για την παρουσίαση νέων μέτρων, ρυθμίσεων και παροχών. Από την άλλη, θα είναι και η πολιτική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο με νέο πολιτικό περιτύλιγμα, νέα πρόσωπα και υποσχέσεις για διαφορετική διακυβέρνηση.

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Στο Μαξίμου θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται με την ίδια βασική συνταγή: μεγάλες εξαγγελίες, υψηλές προσδοκίες και ασαφή κοστολόγηση. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επιχειρεί να τον πιέσει στο πεδίο της οικονομικής αξιοπιστίας. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει είναι απλό: άλλο πράγμα οι παροχές που χωρούν στον προϋπολογισμό και άλλο οι μαξιμαλιστικές υποσχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε δημοσιονομικές περιπέτειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός για το «καλάθι» της ΔΕΘ βρίσκεται ήδη στο τραπέζι. Ο υπάρχων δημοσιονομικός χώρος υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, με την προσδοκία ότι έως τον Σεπτέμβριο μπορεί να αυξηθεί, εφόσον συνεχιστεί η καλή πορεία των εσόδων και του προϋπολογισμού. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν ευρύτερη διασπορά των ωφελειών, ώστε καμία μεγάλη κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα να μη νιώσει ότι μένει εκτός.

Στο επίκεντρο μπαίνουν φέτος περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, όμως, το κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλει να αφήσει εκτός τους μισθωτούς, τις οικογένειες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους συνταξιούχους. Η άσκηση είναι δύσκολη, γιατί το πακέτο πρέπει να έχει κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά και να παραμείνει συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, νέες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, επενδυτικά κίνητρα και παρεμβάσεις για τη στέγαση και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι οι πολίτες δεν αρκούνται σε γενικές διαβεβαιώσεις. Θέλουν να δουν αποτέλεσμα στο πορτοφόλι τους. Γι’ αυτό και το ζητούμενο για τον Μητσοτάκη δεν είναι μόνο να ανακοινώσει μέτρα, αλλά να πείσει ότι αυτά είναι μόνιμα, ασφαλή και δεν θα πληρωθούν αργότερα με νέους φόρους.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο πολιτικός στόχος της ΔΕΘ: να συνδεθεί η κυβερνητική ατζέντα με τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την υπευθυνότητα, ενώ ταυτόχρονα να υπενθυμιστεί στο κεντρώο ακροατήριο το παρελθόν της διακυβέρνησης Τσίπρα. Το Μαξίμου θέλει συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, εξ ου και η επιλογή Κυρανάκη να οργώσει την επικράτεια, αλλά κυρίως θέλει να ξαναμιλήσει στους πολίτες του κέντρου, οι οποίοι πολλές φορές κρίνουν όχι με κομματική ένταση, αλλά με βάση την ασφάλεια, την οικονομική λογική και την καθημερινότητα.

Η φετινή ΔΕΘ, επομένως, δεν θα είναι μια συνηθισμένη έκθεση παροχών. Θα είναι μια πολιτική αφετηρία. Ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να δείξει ότι η κυβέρνησή του έχει σχέδιο, χρήματα με μέτρο και παρεμβάσεις με αντίκρισμα. Και ταυτόχρονα θα επιχειρήσει να θέσει το ερώτημα που θα συνοδεύσει την πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων μηνών: ποιος μπορεί να μοιράσει χωρίς να γκρεμίσει και ποιος υπόσχεται χωρίς να εξηγεί τον λογαριασμό.