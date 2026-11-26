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Ο Νίκος Ρωμάνος, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, ανέλαβε την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πληρωμή των 400 ευρώ σε δικαιούχους άνω των 65 ετών, που ξεκινούσε με αναφορά στο βιντεοπαιχνίδι GTA VI.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ είπε ότι «εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού».

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Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η γκάφα Μητσοτάκη με τη διαφήμιση του GTA 6 https://t.co/NjQFMNUtz8 — Humpty Dumpty (@humptyvicky) November 23, 2026

«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ. ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο) αλήθεια είναι αυτό» πρόσθεσε ο κ. Ρωμανός.

«Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα τέτοια αντίδραση. Αλλά εντάξει δεν είμαι αντικειμενικός» τόνισε.