Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην πολιτική: ήττα στις κάλπες, παραίτηση από την ηγεσία, περίοδος «σιωπής», επιστροφή (ή απόπειρα επιστροφής). Κάποιες φορές λειτουργεί για κάποιους σαν δεύτερη ευκαιρία. Ή να ξαναπάρουν τα ηνία της χώρας και να κάνουν τα πράγματα καλύτερα απ’ ό,τι πριν, με ανησυχία για το πως πορεύεται τώρα η πατρίδα σου. Για άλλους σαν υπενθύμιση ότι η εξουσία δεν σε «αφήνει» εύκολα.

Επειδή στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας που σίγουρα έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει με κομματικό σχηματισμό, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς που είναι άγνωστο τι τελικά θα πράξει (αν και πολλοί πιστεύουν ή θα ήθελαν να κάνει επιστροφή με κόμμα Λαϊκής Δεξιάς), έχει αρχίσει η προσπάθεια επικοινωνιακής αποδόμησης τους. Και μάλιστα τώρα τελευταία ακούστηκε σε συνέντευξη συγκεκριμένου γνωστού αναλυτή και επικοινωνιολόγου ο οποίος θα έπρεπε να ξέρει και να μην κάνει λάθος στο επιχείρημα ότι «Πρωθυπουργοί που παραιτούνται ποτέ δεν έχουν ξανά επιστρέψει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό».

Έωλο και αίολο το επιχείρημα του. Παρακάτω, χαρακτηριστικές περιπτώσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, με ονόματα και «καθαρή» διαδρομή.

Ελλάδα: οι επιστροφές που σφράγισαν εποχές

Αλέξης Τσίπρας

Ήττα – παραίτηση – νέο ξεκίνημα με άλλο όχημα

Μετά τις εκλογικές ήττες του 2023, παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2025, οι κινήσεις του (παραίτηση από βουλευτής, δημόσιες παρεμβάσεις, «σήματα» για νέο φορέα) τροφοδότησαν ανοιχτά πλέον το σενάριο επιστροφής μέσω νέου κόμματος/πλατφόρμας.

Τι δείχνει η περίπτωση: Όταν το κόμμα φθείρεται, η επιστροφή συχνά επιχειρείται με rebranding — όχι με «επιστροφή στο ίδιο γραφείο».

Γιώργος Παπανδρέου

Παραιτείται από αρχηγός, επιστρέφει από την πλαϊνή πόρτα (και ξαναδοκιμάζει)

Μετά την αποχώρησή του από την κορυφή του ΠΑΣΟΚ το 2012, έρχεται η επόμενη πράξη. Το 2015 ιδρύει νέο κόμμα (Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών / ΚΙΔΗΣΟ), επιχειρώντας καθαρά πολιτική επανεκκίνηση. Και το 2021 κάνει ακόμη ένα βήμα: δηλώνει υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Τι δείχνει η περίπτωση: Η επιστροφή μπορεί να είναι σειριακή, όχι μία και έξω.

Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο «κλασικός» της Μεταπολίτευσης)

Ήττα/ρήξη, αποχώρηση, επάνοδος όταν “αδειάζει” το σύστημα

Το 1963 παραιτείται ως πρωθυπουργός, αποχωρεί από την πρώτη γραμμή και περνά χρόνια στο εξωτερικό. Μετά την πτώση της χούντας, το 1974 επιστρέφει και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση στη Δημοκρατία.

Τι δείχνει η περίπτωση: Η «επιστροφή» γίνεται πιο πιθανή όταν υπάρχει ιστορικό κενό εξουσίας.

Ελευθέριος Βενιζέλος

Χάνει το 1920, φεύγει, ξανακερδίζει το 1928

Μετά την ήττα στις εκλογές του 1920, ο Βενιζέλος περνά περίοδο αυτοεξορίας. Επιστρέφει δυναμικά και σημειώνει σαρωτική νίκη στις εκλογές του 1928, ξαναπαίρνοντας την πρωθυπουργία.

Τι δείχνει η περίπτωση: Όταν ο πολιτικός έχει ήδη «γράψει» εθνικό αφήγημα, η επιστροφή μπορεί να παρουσιαστεί ως ιστορική αποκατάσταση.

Εξωτερικό: τα διεθνή comebacks που άλλαξαν παιχνίδι

Σίνζο Άμπε (Ιαπωνία)

Παραίτηση μετά από εκλογικό πλήγμα, επιστροφή στην κορυφή

Το 2007 ανακοινώνει ότι παραιτείται μετά το κακό αποτέλεσμα/κλίμα για το κυβερνών στρατόπεδο. Το 2012 κάνει εντυπωσιακή επιστροφή: επανεκλέγεται πρόεδρος του LDP και οδηγεί το κόμμα σε μεγάλη νίκη.

Μπενιαμίν Νετανιάχου (Ισραήλ)

Χάνει το 1999, παραιτείται, επιστρέφει ως αρχηγός και ξανά ως πρωθυπουργός

Μετά την ήττα του 1999, παραιτείται από την ηγεσία (και αποσύρεται προσωρινά). Επιστρέφει στην ηγεσία του Λικούντ τα επόμενα χρόνια και ξαναχτίζει την κυριαρχία του.

Πιερ Τριντό (Καναδάς)

Ανακοίνωσε αποχώρηση μετά την ήττα, την πήρε πίσω και κέρδισε ξανά

Μετά την ήττα του 1979, είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από αρχηγός των Φιλελευθέρων. Λίγους μήνες μετά, με την πολιτική συγκυρία να αλλάζει, ανακαλεί την αποχώρηση και οδηγεί το κόμμα σε επιστροφή στην εξουσία (1980).

Αλεξάντερ Στουμπ (Φινλανδία)

Έχασε την ηγεσία, έφυγε, γύρισε… ως Πρόεδρος

Το σημείο καμπής: Το κόμμα του χάνει έδαφος το 2015 και ο ίδιος παύει να είναι πρωθυπουργός.

Η έξοδος: Χάνει την ηγεσία του κόμματος το 2016 και απομακρύνεται από την κεντρική πολιτική σκηνή.

Το comeback: Επιστρέφει ως υποψήφιος και εκλέγεται Πρόεδρος της Φινλανδίας το 2024.

Νικολά Σαρκοζί (Γαλλία):

Από την ήττα του 2012 στην επιστροφή για “ρεβάνς” μέσω κόμματος

Η ήττα: Χάνει τις προεδρικές εκλογές το 2012.

Η επιστροφή στην ηγεσία: Το 2014 γυρίζει και εκλέγεται επικεφαλής της UMP (προκάτοχος των Ρεπουμπλικάνων), στο πλαίσιο ξεκάθαρης απόπειρας comeback.

Τζο Κλαρκ (Καναδάς):

Έχασε την κυβέρνηση, έχασε την ηγεσία, επέστρεψε χρόνια μετά

Η πτώση: Χάνει την εξουσία στις εκλογές του 1980.

Η απώλεια ηγεσίας: Το 1983 δεν είναι πλέον αρχηγός των Προοδευτικών Συντηρητικών.

Η επιστροφή: Το 1998 επιστρέφει ως αρχηγός του κόμματος (comeback “δεύτερης καριέρας”).

Το κοινό νήμα (σε μία φράση)

Οι «επιστροφές» πετυχαίνουν όταν υπάρχει κενό ηγεσίας, ισχυρό προσωπικό brand, και μια συγκυρία που επιτρέπει στον ηγέτη να πλασάρει το comeback ως λύση ανάγκης και όχι ως προσωπική ματαιοδοξία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η «δεύτερη απόπειρα» γίνεται όταν συνυπάρχουν τρία πράγματα:

Κρίση/κενό στο κόμμα (κανείς δεν «γεμίζει» το leadership) Πολιτική νοσταλγία ή αναγνωρισιμότητα (το όνομα λειτουργεί σαν brand) Αφήγημα λύτρωσης: «έφυγα, έμαθα, επιστρέφω σοφότερος/η — για να ενώσω/να σώσω/να ξαναχτίσω».