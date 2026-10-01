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Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε προτάσεις για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και την κατάργηση της Golden Visa, τις οποίες ο Τάκης Θεοδωρικάκος απέρριψε ως ανεπαρκείς.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε δριμέως τόσο τον υπουργό όσο και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε χαρακτηρίζοντας την πολιτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως σόου, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος αντέδρασε έντονα σε προσωπικές αναφορές της προέδρου προς το πρόσωπό του.

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Σε μια άγρια σύγκρουση «όλοι εναντίων όλων» – με αιχμές επί προσωπικού, «δηλητηριώδη βέλη» και υπονοούμενα – εξελίχθηκε η κόντρα μεταξύ του Τάκη Θεοδωρικάκου και του Νίκου Ανδρουλάκη, στην οποία «μπήκε» και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στόχευσε και προς την πλευρά του υπουργού όσο και προς εκείνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με την σειρά τους απάντησαν και οι δυο στην Ζωή Κωνσταντοπούλου με ιδιαίτερη ένταση, ενώ, την ίδια στιγμή, Θεοδωρικάκος και Ανδρουλάκης, συγκρούστηκαν γύρω από την «γαλάζια» κυβερνητική πολιτική με επίκεντρο την ακρίβεια.

Ανδρουλάκης: «Είναι οριστικό το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία»

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής με φόντο την ακρίβεια, καλώντας την ταυτοχρόνως να κάνει δεκτές τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία μηχανισμού μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης καθώς και την κατάργηση της Golden Visa προκειμένου να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. «Γιατί πετάτε διαρκώς το μπαλάκι στις Βρυξέλλες; Οι αναπάντητες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Φον ντερ Λάιεν μου θυμίζουν το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, “Τα Γαλάζια σου γράμματα”, το οποίο όμως καταλήγει “μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα”. Μόνο που το τραγούδι λέει για “τρυφερές αναμνήσεις”, ενώ οι δικές σας θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό» είπε με αιχμηρό τρόπο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Οι Έλληνες ζουν σε συνθήκες ακρίβειας και ανασφάλειας. Κι εσείς τι κάνετε; Λέτε στο λαό: “Δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο”, “δεν σου βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης”. Τέτοια αλαζονεία δείχνετε απέναντι στον ελληνικό λαό, είναι οριστικό το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία» τόνισε σε οξύ τόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα και επιμένοντας πως η «γαλάζια» κυβέρνηση πρέπει να δεχθεί τις δυο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν κοστίζουν ούτε ευρώ στον ελληνικό λαό».

Θεοδωρικάκος: «Η ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής παραμένει σε σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση της ΝΔ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, επέλεξε να μιλήσει για δημοσκοπήσεις καθώς εκτίμησε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανησυχώντας για χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις- όπως είπε – επιλέγει την περιχαράκωση η οποία καταλήγει σε απομόνωση, την ώρα που η «ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής παραμένει σε διάλογο και σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση της ΝΔ».

«Προφανώς υπάρχει πρόβλημα κόστους ζωής, αλλά υπάρχει και η επίμονη προσπάθεια από την κυβέρνηση στήριξης κάθε πολίτη. Στηρίζουμε τα τμήματα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τον ΕΦΚ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε πως «υπολείπεται» των 216 εκατ. ευρώ που έχει ήδη δώσει η κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε πως «θα ήταν ευχής έργον να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην ΕΕ για ευρύτερες παρεμβάσεις».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανταπαντώντας σε όσα υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης, τόνισε πως «ο κ. Θεοδωρικάκος έχει μπερδευτεί. Εδώ δεν είναι ως πολιτικός αναλυτής, αλλά ως υπουργός, για αυτό αφήστε τις συμβουλές. Αφήστε τις επιστολές και πάρτε αποφάσεις».

Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Ανδρουλάκη

Στην σύγκρουση των Θεοδωρικάκου-Ανδρουλάκη παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Η πραγματική αντιπολίτευση δεν κοροϊδεύει. Φύγατε κ. Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή και πήγατε στο γήπεδο με τον Μαργαρίτη Σχοινά σαν να μην τρέχει τίποτα» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε λέγοντας πως «επίσης δεν είπατε τίποτα για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Όλα τα καταπίνετε! Ποιείτε την νήσσαν, συμπράττετε με τη ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας. Γιατί απείχαν οι βουλευτές σας από την ψηφοφορία για τον Αβραμόπουλο;». Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε πως η αντιπολίτευση δεν είναι για να ασκεί κριτική για τα μάτια του κόσμου και «μετά να πηγαίνει στο γήπεδο», λέγοντας μάλιστα προς την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πως «ως Κρητικός περίμενα να πείτε κάτι για το Αρκαλοχώρι που ακόμη μένουν στα κοντέινερ οι άνθρωποι».

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Ανδρουλάκης σε Ζωή: «Αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου, καληνύχτα»

Με ένταση και ιδιαίτερη οξύτητα – για πρώτη φορά – ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «επέστρεψε» τα «βέλη» λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Έχω συγκεκριμένη θέση, δεν καθορίζω ποιος θα κάτσει δίπλα μου ή κοντά μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες».

Απαντώντας και για την κριτική που του άσκησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με επίκεντρο την παραπομπή Τριαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τα ντεσιμπέλ της φωνής του υπενθυμίζοντας με ένταση πως «αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο», δείχνοντας μάλιστα προς τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας την πρόταση περί σύστασης προανακριτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

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«Τα παχιά τα λόγια δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά η σοβαρή αντιπολίτευση, όχι η αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα!», ήταν μάλιστα η χαρακτηριστική φράση του Νίκου Ανδρουλάκη, θυμίζοντας την ιστορική, πλέον, φράση που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε κοινοβουλευτική τους αναμέτρηση κάποτε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Θεοδωρικάκος κατά Κωνσταντοπούλου: «Είναι ναζιστική επιλογή να χτυπάς οικογένειες»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, από την δική του πλευρά, απάντησε με σκληρό τρόπο σε όσα του καταλόγισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε να αφήνει αιχμές περί προνομιακής μεταχείρισης στενού συγγενικού του προσώπου από την Ελληνική Αστυνομία.

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«Είναι ναζιστική επιλογή να χτυπάς οικογένειες, ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά! Δεν θα ξανα-αναφέρετε τον γιο μου εδώ μέσα, δεν σας το επιτρέπω» είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος προς την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως «είστε ο ορισμός της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού».

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