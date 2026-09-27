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Κυριάκος Μητσοτάκης: Ή εγώ ή το χάος. Αλέξης Τσίπρας: Μόνο εγώ μπορώ να γκρεμίσω τον Μητσοτάκη. Νίκος Ανδρουλάκης: Μόνο εγώ μπορώ να κολλήσω στον τοίχο τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Και οι τρεις θεωρούν εαυτούς εν αναμονή πρωθυπουργούς.

Και οι τρεις, εν όψει των επερχόμενων εκλογών,προτάσσουν το ότι «εγώ κάνω για κυβερνήτης» και όχι ότι «Έτσι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και είμαστε ικανοί αυτό που υποσχόμαστε, να το κάνουμε». Ηένδοξος εποχή των «σωτήρων» έχει πλέον παρέλθει. Καραμανλής και Παπανδρέου ανήκουν σε άλλες εποχές και η ιστορία τους έχει καταγράψει. Με τα «συν» και με τα «πλην» τους. Όποιος προσπαθεί να τους μιμηθεί, κινδυνεύει να γελοιοποιηθεί.

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Στην σημερινή Ελλάδα, της αχαλίνωτης ακρίβειας και των συσσωρευόμενων εξωτερικών απειλών, ο πολίτης αναζητά πρόσωπα ικανά να προτείνουν εφαρμόσιμες αλλά και φιλολαϊκές λύσεις στα προβλήματα που τον μαστίζουν εδώ και χρόνια.

Τον έχουν πλέον κουράσει οι μεγαλοστομίες και ο κατ´επάγγελμα φαβοριτισμός πολλών από αυτούς που διεκδικούν την ψήφο του. Σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα πριν πάνε να ψηφίσουν θα κοιτάξουν πρώτα τον πάτο της τσέπης τους και κατόπιν την παντοειδώς απειλούμενη πλάτη τους.

Αυτές οι εκλογές δεν θα μοιάζουν με καμμία από τις προηγούμενες. Ο ψηφοφόρος – μπροστά στην κάλπη –δεν θα αναρωτηθεί μόνον το τι ως τώρα βίωσε, αλλά κυρίως το τι τον περιμένει την επομένη. Γι αυτό θα είναι αμείλικτος απέναντι σε όσους θεωρεί ότι προσπαθούν πάλι να τον εξαπατήσουν. Ας το λάβουν υπ´ όψιν τους οι υποψήφιοι εθνοσωτήρες.