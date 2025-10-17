Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική με ή χωρίς τη σύζυγο του ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του OPEN.

Όπως είπε «αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της ΕΕ που θέλουν να την τραβήξουν πίσω και να την έχουν υποχείριο» θα εμπλακεί στην πολιτική. Την ίδια ώρα εξαπέλυσε πυρά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά ενώ διαμήνυσε ότι δεν θα κατέβαινε με τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο, τον Αλέξη Τσίπρα, σε ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος.

«Ο Δένδιας δεν θα υπογράψει τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Ειδικότερα, αρχικά ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος ανέφερε για την πολιτική κατάσταση σήμερα: «Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν υπάρχει η αντιπαράθεση δυο τριών κομμάτων όπως ξέραμε παλιά. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο είναι η Μαρία Καρυστιανού. Αν ο αγώνας της μεταμορφωθεί σε ένα πολιτική κίνημα δεν έχει κανέναν λόγο να μπλέξει με τα παλιά υλικά. Στις εκλογές που έρχονται του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικά τα σχήματα και οι πολιτικές δυνάμεις».

Για την ανάθεση της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου στο Υπ. Άμυνας ο κ. Καμμένος είπε: «Η προεδρική φρουρά έχει δυο αποστολές: τη φύλαξη του Προεδρικού Μεγάρου και του προέδρου της Δημοκρατίας και η φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο υπουργός Άμυνας είναι η μόνη μονάδα που δεν έχει δικαίωμα να εμπλακεί. Η προεδρική φρουρά αναφέρει μόνο στον ΠτΔ. Είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοια μεγάλη προσβολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προεδρική φρουρά με την ανάθεση του Άγνωστου Στρατιώτη σε κάποια άλλη μονάδα». Και στη συνέχεια είπε «δεν πρόκειται να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν ένας λάθος επειδή δεν υπήρχε πληροφόρηση. Να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή του Υπ. Αμύνης. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Δένδιας δεν θα υπογράψει τη ρύθμιση».

Σε ερώτηση αν θα ξανακατέβαινε στην πολιτική είπε: «Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των ΑΝΕΛ και δεν κατέβηκα στις εκλογές του 2019 γιατί πίστευα ότι τη δική μας αποστολή να βγούμε από τα μνημόνια την εκτελέσαμε, ήρθαν οι Πρέσπες έφυγα. Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της ΕΕ που θέλουν να την τραβήξουν πίσω και να την έχουν υποχείριο, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο ναι θα εμπλακώ στην πολιτική».

Ερωτώμενος για το ποιους θα συνεργαστεί στο ενδεχόμενο που κατεβάσει κόμμα ο κ. Καμμένος σχολίασε τα υπόλοιπα κόμματα: «Εγώ με τον κ. Μητσοτάκη διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Πρώτον διαφωνώ στην προσωποποίηση της ΝΔ, στη woke ατζέντα, στην παράδοση της χώρας στην ΕΕ.«θεωρώ ότι έχει τραβήξει έναν δρόμο ευρωπαϊκό. Θα έπρεπε να υιοθετήσει την ατζέντα Τραμπ και να απελευθερωθεί από την πολιτική της ΕΕ» και συνέχισε «το ΠΑΣΟΚ έχει πεθάνει».

«Δεν θα πάω με τον Τσίπρα – Έπρεπε να είχε κάνει κόμμα από το 2019»

Όσο για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος υπογράμμισε ότι «θα έπρεπε να το κάνει αυτό από το 2019. Η κατάσταση ήταν τραγική, το τι τράβαγε τα ζήσαμε. Του έκαναν το βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές. Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να δει τους Σαντινίστας». Και τόνισε «Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς. Η εμμονή με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δεν θα πάω. Πρέπει να δώσει το στίγμα τι πρέπει να κάνει».

«Ο Σαμαράς παραπλανεί τον κόσμο της δεξιάς»

Ερωτώμενος για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου κόμματος είπε «ο Αντώνης Σαμαράς για την πράξη του 1993 να ρίξει τον Μητσοτάκη, ήταν η τελευταία του πράξη. Και βέβαια το επανέλαβε. Δεν έπρεπε ποτέ να γυρίσει ο Σαμαράς στη ΝΔ. Πάει να παραπλανήσει μια ακόμη φορά και να παραπλανήσει τον κόσμο της δεξιάς και να διαπραγματευτεί οφίτσια».

Για τη συνομιλία με τον αρχηγός της μαφίας στα Χανιά που διέρρευσε στη δημοσιότητα ο ίδιος είπε «έβγαλαν μια συνομιλία ενώ σε μια άλλη δικογραφία υπάρχουν εκατό συνομιλίες στελεχών της ΝΔ. Μου τη στήσανε για να μου κάνουν ζημιά γιατί φοβήθηκαν να μην επιστρέψω».