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Ισχυρή παραμένει η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, ως έμπρακτη απάντηση στις απειλητικές δηλώσεις από τουρκικής πλευράς με αφορμή τη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Παρισιού και Λευκωσίας.

Ειδικότερα, στα ανοιχτά της Κύπρου βρίσκεται η φρεγάτα «Έλλη» του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ενώ στο νησί παραμένει η δύναμη των 4 ελληνικών F-16. Στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής, αξίζει να σημειωθεί πως ελληνικοί Patriot εξακολουθούν να βρίσκονται στην Κάρπαθο, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

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Την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν όσον αφορά στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία στοχεύει τα «δικαιώματα και συμφέροντα» της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων «δεν έχει ελπίδα» απέναντι στην Τουρκία.

«Η συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας, που δεν έχει καθεστώς εγγυητή στην Κύπρο, και της ελληνοκυπριακής διοίκησης (όπως χαρακτηρίζει η Τουρκία την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας) στοχεύει να μεταβάλει μονομερώς την ευαίσθητη ισορροπία στο νησί και αγνοεί τη βούληση και τα ίσα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» υποστήριξε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για «παράνομα βήματα οι συνέπειες των οποίων δεν έχουν εξεταστεί εκτενώς» και «μπορούν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για τον νότο του νησιού». Παράλληλα, διέψευσε τα περί «παρενόχλησης»του αεροπλάνου του Έλληνα ΥΠΕΘΑ, Νίκου Δένδια, υποστηρίζοντας πως στις 7 Ιουνίου τέσσερα αεροπλάνα παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους και δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας στον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο πως είναι αυτές που «περιστασιακά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο» της «τδβκ». Υπενθυμίζεται ακόμη πως την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υπέδειξε το Ισραήλ ως δύναμη αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο που, μαζί με «συνεργούς», σκοπεύει να «βάλει φωτιά» στη Μεσόγειο.

Παράλληλα η Κύπρος ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες: Ο κ. Δένδιας, σε δήλωσή του στο Offsitenews, χαρακτήρισε ιστορική εξέλιξη την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα SAFE, καθώς δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω διασύνδεσης των αμυντικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου. Υποδεικνύοντας τα συνεργατικά προγράμματα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα SAFE ανέφερε την πρόσκτηση αντι-drone «Κένταυρος» καθώς και την πρόσκτηση συστήματος κατασκευής drone «Μορφέας» και ευρυζωνικών συστημάτων επικοινωνιών, την αναβάθμιση ρουκετών των 122 χιλιοστών και δυνατότητες νυχτερινής όρασης. Υπενθυμίζεται επίσης πως η Κύπρος έχει προμηθευτεί ισραηλινά συστήματα αεράμυνας BARAK MX.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό θέμα είναι και η ενίσχυση του αρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, δεδομένων των δυσκολιών που εμφανίζεται να αντιμετωπίζει η υποστήριξη των ρωσικής προέλευσης T-80 που διαθέτει. Έχει αναφερθεί πως εξεταζόταν το ενδεχόμενο μεταφοράς ελληνικών Leopard 1A5 (όπως και πιθανής αναβάθμισής τους), ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια τέτοια εξέλιξη.